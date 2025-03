První trailer na druhou řadu The Last of Us! Tenhle termín si dejte do kalendáře

Druhá řada The Last of Us bude zpracovávat část příběhu herního pokračování

Dočkáme jak starých známých hrdinů, tak i několika nových postav

Premiéra je v Česku stanovená na 14. dubna

Mezi herními nadšenci patrně není nikdo, kdo by alespoň neslyšel o megahitu s názvem The Last of Us. Postapokalyptické drama se na platformě PlayStation (a později i na PC) dočkalo hned dvou plnohodnotných dílů, které nás vzaly do nepříliš lákavé budoucnosti, ve které lidstvo čelí děsivé nákaze, jenž člověka mění v nemyslící zombie. Celá zápletka je o to děsivější, že houba, které lidi napadá, skutečně existuje (byť ve skutečnosti nepředstavuje pro člověka vážnější hrozbu), tudíž je celý postapokalyptický svět mimořádně uvěřitelný.

Trailer na druhou řadu The Last of Us je tady

Když se poprvé objevily zmínky o chystané adaptaci od HBO, nejeden hráč byl skeptický – ostatně videoherní adaptace mají dlouhou historii přešlapů (díváme se na tebe, Uwe Bolle). První série ovšem veškeré pochybnosti zvládla úspěšně rozptýlit: na ČSFD svítí 79 procent, IMDB hodnotí známkou 8,7/10 a Rotten Tomatoes 96 procenty od kritiků a 88 procenty od diváků. Očekávání od druhé řady jsou proto poměrně vysoká a není se co divit.

Zatímco premiéra prvního dílu druhé řady byla stanovena na 14. dubna letošního roku, přičemž stejně jako v předchozím případě i tentokrát budou díly uvolňovány postupně každý týden na streamovací platformě Max, stále jsme čekali na první trailer (teaserů jsme se již dočkali dříve), který by nás pořádně navnadil. Nyní, téměř měsíc před premiérou, jsme se konečně dočkali.

Ve druhé řadě se opět můžeme těšit na staré známé hrdiny Ellie (Bella Ramsey) a Joela (Pedro Pascal), kteří se pustí do dobrodružství, o kterém pojednává herní pokračování. Těšit se můžeme také na nové hrdiny, konkrétně na Kaitlyn Dever jako Abby a Isabelu Merced, která ztvární Dinu. Chybět by neměli ani Jeffrey Wright (Isaac), Young Mazino (Jesse), Danny Ramirez (Manny), Tati Gabrielle (Nora), Ariela Barer (Mel), Spencer Lord (Owen) nebo Catherine O’Hara. Za připomínku také stojí, že druhá řada bude o něco kratší – tvůrci nechtějí nic uspěchat a druhý videoherní díl chtějí rozpracovat do více řad.