První šek od Applu má nového majitele. Sběratel ho získal za astronomickou sumu

- Známá aukční síň RR Auction uspořádala dražbu vůbec prvního šeku, pod kterým jsou podepsáni zakladatelé Applu Steve Jobs a Steve Wozniak
- Šek zachycuje první skutečnou transakci Applu, ta směřovala k Howardu Cantinovi, designérovi plochého spoje do stolního počítače Apple-1
- O podepsaný šek byl mezi sběrateli velký zájem, vítěz za něj nakonec zaplatil neskutečných 2,4 milionu dolarů
Není žádným tajemstvím, že o sběratelské předměty související se společností Apple či přímo s osobou jeho zakladatele Steva Jobse je v aukčních síních značná poptávka. I za nepatrný kousek technologické historie jsou tak někteří sběratelé ochotní zaplatit horentní sumy, obzvláště s přihlédnutím k dobové ceně nebo významů dotyčných předmětů. Nejinak je tomu také v případě čerstvě vydraženého šeku s podpisem obou zakladatelů a shodou okolností také držitelů téhož křestního jména, tedy Jobse a Wozniaka.
Podepsáni Steve a Steven
Podepsaný šek na 500 dolarů se podle známé aukční síně RR Auction v minulém týdnu vydražil za neuvěřitelných 2,4 milionu dolarů, tedy v přepočtu za přibližně 49 milionů korun. Vzhledem ke skutečnosti, že ve své době měla tato platební listina hodnotu 500 dolarů, se její cena prodejem v aukci znásobila celkem 4800krát.
Podepsaný šek tehdy putoval k Howardu Cantinovi, který na základě Wozniakova schématu navrhl výrobní verzi plošného spoje do stolního počítače Apple-1, prvního komerčního produktu jablečné společnosti. Šek s pořadovým číslem 1 vydala americká banka Wells Fargo dne 16. března 1976. Stalo se tak několik týdnů před založením společnosti Apple Computer, k němuž došlo 1. dubna téhož roku. Krátce po vydání šeku Jobs s Wozniakem otevřeli vůbec první bankovní účet Applu.
„Jedná se o nejdůležitější finanční dokument v historii Applu,“ uvedl k vzácné položce Bobby Livingston, výkonný viceprezident aukční síně RR Auction. „Tento šek zachycuje první skutečnou obchodní transakci Steva Jobse a Steva Wozniaka, přičemž konečná cena dokládá, že si jeho důležitost oproti jiným položkám uvědomují i sběratelé,“ zhodnotil výsledek dražby Livingston.