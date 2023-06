První regulace umělé inteligence? Veškerý AI obsah musí být označen, zní z EU

Umělá inteligence je pro Evropskou unii (EU) a celý svět velké téma. Nedávno jsme informovali o otevřeném dopise týkajícím se hrozby AI. Brusel aktuálně řeší především to, jak regulovat generativní umělou inteligenci tak, aby nemohla fungovat jako účinná zbraň pro šíření dezinformací.

Evropská unie bude velkým firmám přikazovat, aby na internetu označovaly veškerý obsah, který vytvořila – nebo k jeho vytvoření přispěla – umělá generativní inteligence. Potvrdila to Věra Jourová, vrchní eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost, když v pondělí podepsala tzv. Kodex zásad boje proti dezinformacím.

Ten vstoupí v platnost v srpnu tohoto roku a k jeho signatářům patří i Google, Meta nebo Microsoft. Obecně se firmy zavazují k tomu, že budou ještě více vystupovat proti dezinformacím na svých platformách a sítích.

To znamenají v praxi především dvě opatření: důslednější moderování obsahu a transparentní označování obsahu generovaného AI. Pokud tento obsah nebude jasně označený, půjde velmi jednoduše zaměnit pravda za hoax a dezinformace je na světě.

4⃣ Generative AI, like ChatGPT. A dedicated track within the Code should address it.

Freedom of speech belongs to humans, not machines.

🔹these services cannot be used by malicious actors to generate disinformation

🔹such content must be recognized and clearly labelled to users. pic.twitter.com/u0fvz4Pzpk

