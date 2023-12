První nehoda Cybertrucku. Střetl se s Toyotou, kterou řídil sedmnáctiletý mladík

Cybertruck se stal účastníkem první dopravní nehody

Srážku s Toyotou Corollou ustál bez větších škrábanců

Při nehodě se naštěstí nikomu nic vážnějšího nestalo

Elektrický pickup Cybertruck konečně dorazil prvním zákazníkům a bylo tedy jen otázkou času, než se zúčastní první dopravní nehody. Poté, co uživatel Redditu zveřejnil dva obrázky nehody Cybertrucku, potvrdila kalifornská dálniční hlídka serveru The Verge, že policejní jednotky zasahovaly u nehody dvou vozidel na ulici SR 35 (Skyline Boulevard). Došlo k ní v této oblasti jižně od Page Mill Road, kterou Google Maps uvádí jako Palo Alto, kolem 14:05 místního času a účastnilo se jí vozidlo Tesla Cybertruck z roku 2023 převážející tři osoby, do kterého zřejmě narazila Toyota Corolla z roku 2009 řízená 17letým mladíkem.

Srážka Cybertrucku s jiným vozidlem se obešla bez vážných zranění

Pickup Tesla Cybertruck vyvolává otázky ohledně své konstrukce a toho, co by se stalo při srážce s jinými automobily nebo chodci. Naštěstí se nezdá, že by někdo z účastníků této nehody utrpěl v jejím důsledku vážnější následky. Jediné zranění, které policie ve své zprávě uvádí, je podezření na lehké zranění řidiče Cybertrucku, který odmítl lékařský převoz. Na snímcích zveřejněných na Redditu je vidět značné poškození přední části Corolly. Na záběrech z palubní kamery zveřejněných na YouTube si můžete prohlédnout také přední část vozu Corolla a stranu řidiče, který se k nehodě blíží.

Ačkoli nevidíme přední část vozu Cybertruck, oba boky vozidla a zadní část nevykazují stejnou míru poškození, přestože byly aktivovány boční záclonové airbagy. Vůz nevykazuje označení release candidate, avšak patrné není ani označení Foundation Series, takže není jasné, zda se jedná o model dodaný zákazníkům, nebo o některý z testovacích verzí vozu.

Srážka obou vozidel dopadla hůře pro řidiče Corolly, nicméně je zde stále otázka, jak při případné nehodě se Cybertruckem dopadne chodec. Ostré hrany a ocelová konstrukce totiž vyvolává obavy, že by taková nehoda mohla mít na člověka mnohem horší dopad, než v případě tradičních automobilů.