První dojmy z Volkswagenu Tayron: Touareg kdo?

Projeli jsme uplně nový Volkswagen Tayron, který měl včera v Česku premiéru

Vyzkoušeli jsme neslabší benzinovou a nesjsilnější dieselovou jednotku

Nejlevnější verze se vejde pod milion korun

Volkswagen Tiguan All space byla za mě skvělá volba, o které se u nás zas tolik nemluvilo. Nafouknutý Tiguan nabízel až tři řady sedadel a výrazně nižší cenu než Touareg. Asi tušíte proč mluvím o Tiguanu, když se dneska poprvé jdeme projet úplně novém modelu Tayron. Volkswagen si sedmimístnou verzi Tiguanu vyčlenil do samostatného modelu a má na čem stavět. All space dělal 55 procent všech světových prodejů a tak se Volkswagen nemusí uplně bát, že by neměl Tayron komu prodávat.

Celá přední část je téměř totožná s Tiguanem, už pohled zboku ale prozradí naprosto odlišnou siluetu. Centimetry jsou na autě znát. Vždyť i proti prodlouženému Tiguanu Allspace narostl Tayron o 6,4 cm do délky. Díky tomu se vzadu výrazně zvětšil prostor, který do hry vpouští nejenom zmiňovanou třetí řadu sedadel ale také místo pro skutečně hodně bagáže. Sedmimístná verze s využitím pouze druhé řady nabízí 850 litrů a s třetí řadou sedadel máte k 345 litrů. Pokud byste zvolili jen pětimístnou verzi se dostanete dokonce k 885 litrům.

Z místa řidiče Tayron od Tiguana nepoznáte vůbec, ale to není vůbec špatně. Všechno čeho se dotknete je slušně spasované a zpracované. Levnější plasty potkáte až zespodu palubní desky a na spodní části dveří. Čistá palubní deska bez nějakých výstřelků ale doplňují vkusné dekory s možností pravého dřeva, ta bohužel chyběla mezi testovanými kousky. Ani v základní verzi s menším infotainmentem nevypadá uvnitř auto zle, jen by to chtělo nějaké barevné oživení v lese šedočerné. Lépe na tom samozřejmě byla verze R-Line s modrým prošíváním.

Do výbavy toho můžete naklikat skutečně hodně. Za zmínku stojí nové světlomety IQ.LIGHT HD LED Matrix, které jsme při první denní projížďce nemohli vyzkoušet. Teorie však říká, že každé světlo s 19 200 individuálně ovládanými LED diodami umí skutečná kouzla. Dál je k dispozici také nový hlasový asistent IDA s integrovaným chatbotem „ChatGPT“ a prémiový audiosystém Harman Kardon o výkonu 700 W. Ten nebudete muset mít tak nahlas, protože jsou ve standartu akustická skla, která ubírají 4 decibely venkovního hluku.

Nabít nebo nenabít

Pod kapotou to začíná na dvou zážehových jednotkách 1.5 eTSI s výkonem 110 kW (150 k) a 2.0 TSI 4MOTION s výkonem 150 kW (204 k) nebo 195 kW (265 k). Diesel je vždy dvoulitr ve variantách 110 kW (150 k) a 142 kW (193 k) spojeném s pohonem všech kol 4MOTION. Ve všech případech je hnací síla přenášena prostřednictvím dvouspojkové automatické převodovky DSG, manuál už si nepořídíte. Tayron má paletu motorů stejnou jako Tiguan, prý ale dostal lepší software pro lepší křivku točivého momentu.

Poslední variantou je plug-in hybrid, také ve dvou variantách – 150 kW (204 k) a 200 kW (272 k). V obou případech pohonná jednotka staví na zážehovém čtyřválci 1.5 TSI evo2. Ten je doplněný elektromotorem a baterií s využitelnou kapacitou 19,7 kWh. Podle WLTP by Tayron měl ujet až 123 kilometrů, takže radius sto kilometrů kolem nabíječky by neměl být problém. Jen se rozhodnout, zda to člověku stojí za těch 200 kilogramů hmotnosti navíc. S plug-in hybridem navíc nemáte možnost sedmi míst.

Jdeme se projet

Na první projížďky byly k dispozici dvě motorové varianty – nejslabší benzin 1.5 eTSI s výkonem 110 kW a nejsilnější diesel 2.0 TDI se 142 kilowatty. Nejdřív jsem si vzal na paškál nejslabší benzin a auto mě příjemně překvapilo odpichem vzhledem k jeho slabšímu naladění. Podvozek je pohodlnější, než bývalo u podobného typu VW zvykem, a myslím, že je to dobře.

Auto se tvářilo dostatečně jistě v zatáčkách, ale nemůžete mé dojmy z pár kilometrů na vcelku vyžehleném asfaltu úplně dogmaticky. Jde vážně jen o první pocit a až plnotučný test odhalí, jak na tom auto podvozkově skutečně je. Motor má plynulý nárůst výkonu a vlastně docela příjemný zvuk. Převodovka i motor se snaží ušetřit každou kapku paliva a vypíná motor a plachtí kde a jak jen to jde.

Ze základně vybavené verze z nejslabším motorem jsem byl vlastně docela nadšený a těšil jsem se co přinese plně vybavený nejsilnější diesel. R-Line paket určitě pomůže vzhledem zvenku i uvnitř a černé doplňky se mi vážně líbí, hlavně v kombinaci s modrou barvou. Dieselový motor má slušný zátah, ale ve srovnání s benzinem pocítíte o něco větší prodlevu. V zatáčkách mi přijde lehce těžší na předek a zvuk se mi samozřejmě také více líbil u zážehové varianty. Je to ale trochu nefér srovnání, kdy největší tahák u dieselu – spotřebu, ještě nemám zmapovanou.

Skvělá i děsivá cena

Celkově je Tayron naladěn velice přívětivě s dobrým poměrem mezi pohodlím a jistotou za volantem. Osobně bych vzal klidně slabší benzin, který mě vůbec neurážel. Dost se také teším na zkoušku plug-in hybridů. Abych nezapomněl základní verze modelu mají ještě jednu velkou výhodu. Začínají na částce 999 000 Kč, což za takový kus auta je slušná cena.

Jak je ale zvykem, stačí se trošku rozvášnit v konfigurátoru a můžete se pohybovat úplně někde jinde. Benzinová varianta tu byla s pár pakety pro větší displej s navigačním systémem, lepšími bezpečnostními asistenty, 2x USB-C pro pasažéry vzadu, 2x indukčním nabíjením a keyless klíči a pár dalšími cerepetičkami za pořád rozumných 1 196 300 Kč a já jsem s touhle specifikací byl vlastně vážně spokojený.

Dieselová specifikace ale byla divočejší. Doslova výbavou našlapaný kousek největším 15palcovým displejem a téměř vším, co šlo do auta dát, se dokáže vyšplhat ještě o hodně výš. Pokud sedíte, ten krásný R-Line 2.0 TDI 4Motion, který se prsí na všech fotkách vyjde na 1 822 700 korun. A to už i člověk z lepší rodiny začne pošilhávat, po levnějším Kodiaqu. Kodiaq ale určitě nenabídne vše co Tayron, odpustit si budete muset nejen pár technických vychytávek, ale třeba také dekor palubní desky z pravého dřeva. Dokonce se mluví o tom, že do budoucna by palubní deska Tayronu měla dostat druhý displej před spolujezdce po vzoru Audi.