Test Volkswagen ID.3 (2025): tahle elektromobilita dává smysl

Modernizovaný Volkswagen ID.3 vylepšil především interiér, což byla nutnost

Nová verze přináší úplně nový software, nové možností a nové asistenty

Cenově se ID.3 téměř dotáhl na Volkswagen Golf

Pokud bych měl říct, který model značky Volkswagen byl za 10 let nejkontroverznější, tak je to právě ID.3. Poprvé se vůz představil jako koncept už v roce 2016. Měl to být gamechanger. Mluvilo se o něm jako o elektrickém Golfu. Tedy o elektromobilu, který dobude trhy a bude dostupný každému. Vystřízlivění přišlo poté, co se základní cena ID.3 pohybovala kolem milionu korun.

To nebyl Golf. Právě cena, která je z mého pohledu hlavní nevýhodou elektromobility, zapříčinila, že ID.3 se nezačal prodávat po milionech, ale jen po desítkách tisíc.

Oživení z roku 2023

Na trh se ID.3 dostalo až v roce 2020 a jak to tak bývá, v roce 2023 přišel facelift. A facelift to byl opravdu povedený. Razantně se vylepšil interiér, software, ale také především cena. Volkswagen ID.3 dnes koupíte za 799 900 Kč. Rozdíl v ceně mezi Golfem a ID.3 je tak menší než kdy dříve. Kromě ceny Volkswagen zapracoval také na interiéru – designu i použitých materiálech.

Kritika u první generace ID.3 padala také na software vozu. A musím říct, že oprávněně. I to je minulost. Nový vůz už nabízí plné aktualizace over-the-air, tedy celý software se umí aktualizovat na dálku. A to není zdaleka všechno.

Roztomilý kukuč

Co naopak autu zůstalo, to je jeho roztomilý design. Žádné ostré křivky, žádné zamračené světlomety. ID.3 se tváří tak pozitivně, jak to jen jde.

V červené metalíze Kings a na 20″ černých kolech mu to navíc náramně sluší. Právě obrovská kola dělají, že ID.3 působí dojmem mnohem většího auta.

Prostorný interiér

A stejný pocit budete mít i uvnitř. Se svými 190 cm a mám sedačku v každém autě úplně dole a hlavně hodně vzadu. Tady ani zdaleka ne a za mnou zůstalo ještě tolik místa, že jsem si sám za sebe velmi pohodlně sedl. No, není divu. Vždyť oproti Golfu je rozvor elektromobilu o 15,1 cm delší.

Prostornost interiéru si tak nezadá s vozy střední třídy. Nefalšovanou vzdušnost pak způsobuje extrémně velké čelní sklo a především minimalistický interiér.

Nečekejte zde žádné velké středové konzole, které oddělují řidiče a spolujezdce.

Ani volič jízdních režimů zde nezabírá místo. Najdete ho na sloupku řízení.

Dva displeje

Co zůstalo beze změny je umístění dvojce displejů. První je určený pro řidiče a já bych se bez něj vlastně úplně obešel. Řidiče informuje o rychlosti jízdy a ukazuje další základní údaje. Já se na něj téměř nedíval.

Proč? Toto ID.3 bylo vybaveno opravdu velmi povedeným head-up displejem, který promítá všechny důležité informace rovnou na vozovku před řidiče. Kromě rychlosti tak vidíte třeba i fungování asistenčních systémů nebo pokyny navigace (ale jen integrované, Waze nemá k systému přístup).

Infotainment

Druhý displej nabídne úhlopříčku 12,9″ a posun v jeho kvalitě je znát. Je perfektně čitelný za všech okolností a neměl jsem jakékoliv potíže se stabilitou nebo rychlostí infotainmentu. Tady Volkswagen ušel dlouhou cestu. Infotainment samozřejmě nabízí bezdrátový Apple CarPlay a Android auto a nabízí spoustu funkcí. Mrkněte se na jednotlivé fotografie, kde ty zajímavé věci popisuju.

Funkcí je opravdu hodně.

Hraje slušně

Právě v tichém elektromobilu si člověk umí vychutnat kvalitní zvuk a ten tady nechybí. V příplatkové výbavě nechybí Soundsystem Harman Kardon.

Celkem čítá 8 reproduktorů a subwoofer s celkovým výkonem 480 W.

Sportovní sedadla

Co pro komfort jízdy zásadní, to jsou sedadla. Ta naše se jmenují „Top-Sport“, mají integrované opěrky hlavy, nechybí jim masážní funkce, vyhřívání a samozřejmě elektrické nastavování s pamětí. Ale hlavně, hlavně jsou úžasně pohodlná.

Mají i rozumné boční vedení, takže do nich krásně zapadnete. Vyrobena jsou z microfleecu, který je na dotek velmi příjemný.

Jedeme

Nastartování u elektromobilu? Samozřejmě žádné neprobíhá. Do úplného ticha jen přidáte plyn. 1905 kg těžký vůz zrychlí na 100 km/h za 7,6 sekundy, což je slušná hodnota, především v akceleraci do 60 km/h je ovšem ID.3 hbitý ďáblík. 20″ kola v kombinaci s pohonem zadních kol zaručí, že na suché vozovce se všechen výkon přenese na pohyb vpřed, takže i mnohem silnější auta mají s ID.3 problém držet krok.

Ve městě a i mimo něj ho budete milovat. I na dálnici nebude problém držet 130 km/h v jakémkoliv kopci, ale je znát, že ochota vystřelit vpřed je ve vyšších rychlostech o poznání nižší.

Nečekaný komfort

Předpokládal jsem, že kvůli obrovským kolům nebude ID.3 příliš komfortní. Chyba lávky. Jedna z výhod elektromobilů je, že těžiště vozu je velmi nízko. Těžká baterie je totiž umístěna v podlaze vozu. A nízké těžiště znamená, že se auto v zatáčce jen velmi málo naklání.

Nastavení odpružení tak může zůstat komfortně měkké a nehrozí žádné zvedání vnitřního zadního kola v zatáčce, ani jiné nepřístojnosti. Tohle si musíte vyzkoušet.

Městské manévry

Kola natlačená až do rohů karoserie a poloměr otáčení 10,3 metru (třeba mnohem menší Škoda Fabia má 10,4 metru) umožňují s autem příkladnou manévrovatelnost. Parkování i v malých prostorách je tak hračka. I když parkujete sami, i když to necháte na asistentovi. Parkování do řady už auta umí poměrně dlouho. Museli jste jen kolem řady aut a když auto našlo místo, už pak umělo samo zajet. Jenže právě jízda kolem řady zaparkovaných aut mohla být pěkně zdlouhavá.

S ID.3 teď můžete jet až 40 km/h a umí najít „díru“, do které se auto vpasuje. Systémy se pořád vylepšují.

Parkuje zpaměti

Příjemnou pomůckou je i paměť parkovacího asistenta. Nechci být předpojatý, ale věřím, že ho využijí hlavně ženy. Máte doma, na chatě nebo v práci nějaké obtížnější zaparkování? Třeba je zde betonový sloupek, parkujete blízko stěny, prostě jakákoliv obtíž. ID.3 se umí naučit parkovací manévr. Tzn. že jednou s autem zaparkujete tak, jak chcete vždy parkovat a tento manévr se uloží. A auto jej pak kdykoliv zopakuje a dokonce jej lze spustit na dálku pomocí aplikace. Takže klidně můžete parkovat mezi dvěma úzkými stěnami (a ano, vůz pak umí zase i vyjet). Takto lze uložit až 5 parkovacích manévrů.

Asistent přitom funguje automaticky, prostě pozná, že je na místě, které zná a má ho uložené.

Vylepšený Travel Assist

Tzv. Travel Assist nabízí Volkswagen už hodně dlouho. Jde o funkci, která automaticky udržuje rychlost vozu (nejen adaptivním tempomatem, ale i podle dopravních značek, ostrých zatáček atp.). Jeho nová verze v ID.3 se jmenuje Connected Travel Assist. Jak název napovídá, tento asistent využívá cloudovou službu – anonymně nashromážděné průjezdy jiných vozidel koncernu Volkswagen.

Pokud máte silnici, po které projely tisíce aut, tak systém ví, kudy má jet. To znamená, že Travel Assist umí sám držet směr jízdy, i když na silnici není vodorovné značení. A to je dost unikátní funkce.

Baští rád

Naše verze byla vybavena baterií s použitelnou kapacitou 59 kWh. Udávaná spotřeba vozu podle metodiky WLTP by měla být mezi 11,61 a 20,09 kWh/100 km. To znamená dojezd 429 – 551 km. Těchto hodnot jsem nedosáhl, protože jsem s oblibou využíval dynamiku, kterou motor nabízí a absolvoval jsem i rychlejší přesuny po dálnici (pozor, rychlost je omezena na 160 km/h). Můj dojezd by tak vycházel na nějakých 340 km.

Kdybych věděl, že potřebuju jet delší trasu, budu se více krotit a těch 450 km bych bez potíží dal. Je to moc nebo málo? Každý si musí odpovědět sám.

Dobíjí rychle

Baterie je poměrně malá, takže jsem čekal, že nabíjecí výkony nebudou žádná hitparáda, ale ID.3 umí až 165 kW, což je hezká hodnota.

Co si pod tím představit? Když jsem měl v Praze půlku baterie a zadal jsem cestu do Bratislavy (319 km, ale celou dobu po dálnici), palubní počítač vypočítal, že bude stačit jedna zastávka na 20 minut.

Světla, která chcete

Příjemnou jízdu v ID.3 doplňuje spousta asistentů a vychytávek, ale já vždycky ocením světlomety typu Matrix, tedy takové, které svítí na silnici právě tam, kde nikoho neoslňují. Není to nová technologie, dnes už ji nabízí všechny velké automobilky, ale je to něco, co rozhodně stojí za příplatek.

S matrixovými LED světlomety neexistují špatné světelné podmínky. Tohle chtějte u každého svého vozu.

Parametry Volkswagen ID.3 Stupeň výbavy Pro People Maximální výkon 150 kW Zdroj energie elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 16,12 kWh Světlomety LED Pohon zadní Převodovka 1stupňová, automatická Akcelerace 0–100 km/h 7,6 s Maximální rychlost 160 km/h Délka 4 265 mm Šířka 1 809 mm Výška 1 552 mm Rozvor 2 770 mm Základní cena 799 900 Kč Cena testované výbavy 1 273 600 Kč

Skvělý parťák

Modernizovaný Volkswagen ID.3 se hodně povedl. Skvěle se řídí, to je pro mě vždycky to nejdůležitější. I interiér teď vypadá skvěle, hlavně jeho vzdušnost a prostornost je nad očekávání. Takový interiér mělo mít ID.3 hned při svém příchodu na trh. Proč tomu tak nebylo? Vždyť interiéry Volkswagen vždycky uměl skvěle.

Volkswagen ID.3 8.6 Vzhled a zpracování interiéru 8.0/10

















Propojitelnost s telefonem 9.5/10

















Technologická výbava 8.8/10

















Jízdní vlastnosti 8.9/10

















Dojezd a nabíjení 8.0/10

















Klady prostorný interiér

pohodlná sedadla

jízdní vlastnosti

vylepšený software

komfort jízdy

asistenti

rychlé nabíjení

dostupná cena Zápory vyšší spotřeba

příplatky cenu výrazně navýší

nemá přední kufr