Promarněná šance? Ciferník inspirovaný retro Apple Watch by byl naprostý hit

- Věděli jste, že Apple vydal první hodinky v roce 1995?
- Byly sice analogové, zato ale měly pořádný šmrnc
- Internetem koluje několik návrhů designérů na speciální ciferník inspirovaný „prvními Apple Watch“
Apple má ve své historii řadu více čí méně známých produktů, včetně těch, které předcházely současným bestsellerům, avšak svého času velkou díru do světa neudělaly. Kupříkladu lze zmínit „původní“ iPhone jménem Motorola ROKR E1, který v sobě obsahoval funkce iTunes a kterým se svého času na pódiu chlubil i Steve Jobs, nebo PDA Apple Newton, který jakožto předchůdce iPadu zákazníky zrovna dvakrát nezaujal. Svého předchůdce mají také Apple Watch, které gigant z Cupertina nechal vyrobit v 90. letech minulého století.
Ciferník inspirovaný hodinkami z devadesátek
V tomto případě se ovšem nejedná o elektroniku, ale o klasické quartzové hodinky s hravým designem. Ty Apple rozdával v rámci aktualizace Macintosh System 7.5, přičemž zákazníci si mohli vybrat, zda obdrží tyto stylové hodinky, nebo zda se jim více bude hodit software Conflict Catcher 3. Upřímně, kdo si svého času zvolil druhou variantu, hodně prohloupil – analogové Apple Watch lze v současné době najít na eBay za tisíce, v dobrém stavu není výjimečná ani částka přesahující deset tisíc korun. To není špatné zhodnocení na dárek zdarma.
Účet na sociální síti X s přezdívkou System Settings nyní přišel s odvážným nápadem – co kdyby Apple vytvořil speciální ciferník inspirovaný právě analogovými Apple Watch? Svůj návrh neváhal sdílet, přičemž ohlasy jsou velmi pozitivní. Na platformě Dribbble již dříve zveřejnil svůj pohled na možný retro ciferník designér Minu Vi, jehož výtvor je o něco málo minimalističtější, zato designově o poznání čistější.
Vzhledem k tomu, že Apple oficiálně nepodporuje vytváření ciferníků třetími stranami, nezbývá než doufat, že si někdo v Cupertinu řekne, že vytvoření speciálního ciferníku inspirovaného retro analogovými Apple Watch je dobrý nápad a odhodlá se ho realizovat. Apple má v nabídce ciferníků hned několik hravých variant, včetně několika možností, jenž vznikly ve spolupráci s umělci, nebylo by proto překvapivé, kdyby se nakonec toto odvážné přání dočkalo realizace.
Jaký je váš názor? Uvítali byste ciferník inspirovaný reklamními Apple Watchz roku 1995? Dejte nám vědět do komentářů :-)