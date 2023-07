Problémy se spánkem? Pomůže Pikachu společně s aplikací Pokémon Sleep

Oblíbený svět pokémonů vám pomůže při potížích s usínáním

Aplikace Pokémon Sleep analyzuje spánek a pomáhá jej zkvalitňovat

Bohužel je prozatím k dispozici pouze na americkém trhu

Monitorování spánku dnes nabízí celá řada fitness náramků a chytrých hodinek, přičemž díky některým aplikacím tuto činnost zvládnou i samotné telefony bez dalšího příslušenství. Nasbírat data bez další analýzy je nicméně trochu zbytečná činnost, která vám sama o sobě příliš mnoho nepomůže zlepšit vaši kvalitu spánku, o což by mělo jít především. Ostatně proč sbírat data, když s nimi nechcete dále pracovat?

Usínejte společně s pokémony

Najít si ovšem pořádnou aplikaci, která umí nejen přesně zaznamenat data, ale také vám pomoci s jejich vyhodnocením, už tak jednoduché není. Pakliže ale netoužíte o co nejpřesnější analýzu, ale je pro vás důležitější spíše gamifikace samotného spánku, z říše Pokémonů dorazila na chytré telefony aplikace Pokémon Sleep. V ní se z oblíbené elektrické myši Pikachu stane váš osobní neurolog, který vás provede všemi tajemstvími spánku a pomůže vám nejen lépe usínat, ale také se probouzet více odpočatí.

Aplikace funguje podobně, jako česká Sleep As Android. I v případě Pokémon Sleep je potřeba mít telefon během spánku poblíž, ideálně přímo na polštáři. Aplikace poté sleduje vaše spánkové návyky a ve vhodný čas vás ráno i probudí. V následné analýze se dozvíte, jak se váš spánek podobá spánkové rutině jednotlivých pokémonů. Kdo by se nechtěl dozvědět, jestli spí jako Charizard, či zda chrápe stejně jako Snorlax?

Pokémon Sleep rovněž vede řadu statistik o spánku, včetně doby strávené chrápáním, jak dlouho vám trvalo usnout či dokonce zvládne vést i zvukové záznamy, abyste případně věděli, zda máte ve spánku tendenci přiznat se k nevěře. Pokud neradi spíte s telefonem vedle hlavy, i pro vás existuje řešení v podobě Pokémon Go Plus+, což je v podstatě malý pokébal s pokémonem Pikachu uvnitř, který aktivujete či deaktivujete stisknutím tlačítka a který stojí 55 dolarů (cca 1 500 Kč s DPH). Pokud si potrpíte na podobné bizáry a novinka vás zaujala, máme pro vás bohužel špatnou zprávu – jak aplikace Pokémon Sleep, tak pokébal Go Plus+je v tuto chvíli k dispozici pouze na americkém trhu, nicméně později by se měla dostat i do zbytku světa.