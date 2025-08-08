TOPlist

Pro veřejnost nepřátelé, pro byznys spojenci. Apple spolupracuje se Samsungem na výrobě čipů

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 8. 18:00
Výroba čipů pro Apple v továrně Texas Instrument
  • Apple se spojí se Samsungem na výrobě čipů v texaském Austinu
  • Technologičtí giganti zde chtějí vyrábět čipy skrze novou inovativní technologii
  • Bližší detaily ale bohužel ani jedna společnost neprozradila

Apple a Samsung se tváří jako nesmiřitelní rivalové, ostatně minimálně v segmentu chytrých telefonů na řadě trhů spolu soupeří o pozici jedničky. I přes tuto řevnivost ovšem spolu zvládnou spolupracovat, což se mnohokrát projevilo nejen v minulosti, ale pravdou to bude také v nadcházející budoucnosti. V rámci stomilionové investice do American Manufacturing Program totiž bude gigant z Cupertina spolupracovat právě se svým úhlavním rivalem na tvorbě nových čipů.

Výroba čipů společně se Samsungem

Apple spolupracuje se Samsungem, aby do texaského závodu v Austinu společně přinesli novou inovativní technologii výroby čipů, která dosud nebyla použita nikde na světě. V tiskové zprávě Apple neupřesňuje, o jakou novou technologii se jedná, ale uvádí, že závod v Austinu bude dodávat čipy, které optimalizují napájení a výkon produktů od Applu, včetně iPhonů dodávaných po celém světě.

Výroba čipů v továrně v Houstonu pod taktovou Applu
„Apple také spolupracuje se společností Samsung v její továrně v texaském Austinu na zavedení nové inovativní technologie výroby čipů, která dosud nebyla nikde na světě použita. Díky tomu, že se tato technologie dostala do USA jako první, bude toto zařízení dodávat čipy, které optimalizují výkon a spotřebu produktů od Applu, včetně chytrých telefonů iPhone dodávaných po celém světě,“ stojí v tiskové zprávě.



O co konkrétně půjde ale prozatím není jasné. Spekuluje se, že by továrna v Austinu mohla vyrábět fotočipy ISOCELL, jenž by se poté mohly objevit právě v iPhonech, kde by nahradily technologii od Sony. Na druhou stranu fotočipy nejsou běžně popisovány stylem, že „optimalizují výkon“ a použitá slova cílí především na současnou administrativu Spojených států, která si na podobný slovník potrpí. Zajímavé každopádně je, že si Apple vybral jako svého partnera Samsung a nikoli třeba TSMC či dokonce Intel.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

