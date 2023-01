Příští iPhone SE byl zrušen, tvrdí uznávaný analytik

Současná generace iPhone SE je možná ta poslední

Apple prý rovněž odkládá premiéru vlastního 5G modemu

iPhone SE se zřejmě žádné nové generace nedočká. Ještě nedávno se spekulovalo o tom, že Apple vývoj svého budoucího levného smartphonu pozastavil, nyní se však uznávaný analytik Ming-Chi Kuo více přiklání k variantě, že byl zcela zrušen.

Kuo se opírá o informace z dodavatelských řetězců, které Apple údajně instruoval, aby veškeré plány na příští iPhone SE uložily k ledu. Důvodem je pravděpodobně příliš vysoká výrobní cena – chystaný telefon měl využít tělo iPhonu Xr, což by znamenalo použít velkou obrazovku s výřezem pro True Depth kamerku s technologií Face ID. S těmito komponentami by se iPhone SE mohl svojí prodejní cenou výrazně přiblížit základnímu řadovému iPhonu, čímž by kanibalizoval prodeje ve vlastních řadách.

Zrušení iPhone SE má své sekundární dopady – Apple údajně chtěl z tohoto telefonu učinit pokusného králíka, do kterého by vůbec poprvé nasadil svůj vlastní 5G modem.

[Update] Qualcomm is the biggest winner of Apple’s cancelation of 2024 iPhone SE 4 / Qualcomm為Apple取消2024 iPhone SE 4的最大贏家https://t.co/5gSCGT7dAK — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023

Pravděpodobně by byl pomalejší než současné modemy od Qualcommu, což by ale u levnějšího zařízení tolik nevadilo. Zrušením iPhonu SE se tak podle Kua nasazení jablečného modelu opět odsouvá, pravděpodobně až na rok 2025.