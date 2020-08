Příští iPad Air překvapí netradičním umístěním čtečky otisků prstů

Představení letošních iPhonů je odloženo až na říjen, ovšem to neznamená, že září nepřinese žádný nový jablečný hardware. Podle nedávných informací Jona Prossera chystá Apple na příští měsíc tichou premiéru nových hodinek a tabletu. V druhém případě by se mohlo jednat o iPad Air 4, jehož obrázky se v tomto týdnu objevily na internetu.

iPad Air 4: poprvé se čtečkou otisků na boku

Fotografie zobrazují několik stránek ze španělské příručky iPadu Air, z nichž je patrných několik důležitých detailů. iPad Air má dostat větší 10,8“ displej, přičemž půdorys tabletu patrně zůstane neměnný. Apple má větší úhlopříčky dosáhnout zmenšením rámečků okolo displeje, což doprovodí jeden poněkud neočkávaný krok – z rámečku zmizí domovské tlačítko se čtečkou otisků prstů, ta se má přestěhovat do zamykacího tlačítka na horním boku tabletu.

Záda chystaného iPadu Air by měla nově obsahovat trojici pinů pro připojení externího příslušenství v podobě klávesnice, přidána by měla být i podpora pro tužku Apple Pencil druhé generace, a to včetně bezdrátového nabíjení z boku tabletu. iPad Air má také s řadou iPad Pro srovnat krok v nabíjení, Lightning konektor bude údajně nahrazen univerzálnějším USB-C. Oproti řadě iPad Pro však musíme oželet speciální fotoaparát s LiDARem, připravovaný tablet dostane konvenční jendočočkovou kameru.

Pokud se všechny spekulace potvrdí, můžeme se těšit na zajímavou levnější alternativu k iPadu Pro, kterou ocení ti uživatelé, kteří od tabletu nevyžadují nejvyšší výkon, odemykání obličejem či speciální 3D kameru.