Přišla vám zpráva od Applu? Nejspíš jste v hledáčku velmi nebezpečného spywaru

Společnost Apple začala rozesílat varování před velmi nebezpečnou malwarovou kampaní, která napadá uživatele ve 100 zemích světa. Pokud jste dostali na váš iPhone podobné upozornění, váš smartphone může být napaden spywarem typu Pegasus, který bývá využíván ke špehování a krádežím osobních dat.

Uživatelé iPhonů po celém světě začali v uplynulých týdnech dostávat vážně vyhlížející varování týkající se šmíráckého malwaru Pegasus. Nizozemská pravicová novinářka Eva Vlaardingerbroeková uvedla na síti X, že jí na iPhone přistálo přesně toto vážné a celkem obsáhlé varování o tom, že její zařízení a účet mohl být napaden spywarem. Nelze potvrdit, že jde přesně o Pegasus, podobných nástrojů je vícero, ale Pegasus je nejrozšířenější.

Posting the iMessage with the threat notification I got from @Apple here (4 out of 5 screenshots) pic.twitter.com/sbYWkfMr0A

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) April 30, 2025