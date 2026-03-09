Příkladná softwarová podpora: Vivo se přidává k lídrům trhu

- Softwarová podpora telefonů s Androidem se v poslední době zlepšuje
- Ke Googlu a Samsungu se přidávají další značky, které nabízí dlouholeté aktualizace
- Nyní svou aktualizační politiku výrazně vylepšuje čínské Vivo
Za etalon softwarové podpory jsou odjakživa považováni Apple, Google a Samsung. Tito tři výrobci jsou na tom v oblasti časového období, po které posílají na své telefony aktualizace, velmi podobně a bavíme se o nějakých sedmi letech. V poslední době aktualizační politiku výrazně zlepšují i značky, které na tomto aspektu úplně nelpěly a nejnověji tak činí Vivo.
Vivo zlepšuje podporu
Čínské značky v oblasti podpory za Applem, Googlem i Samsungem obecně výrazně zaostávaly a není to tak dlouho, co byly schopné nabídnout třeba jen dvě systémové aktualizace i pro své nejlepší vlajky. Což rozhodně není dobrý přístup, protože špatná softwarová podpora bezpečně zabije i ten nejlepší a nejschopnější telefon.
V průběhu času se ale délka podpory u čínských značek výrazně zlepšuje, část z nich už nabízí i pro své levnější přístroje aktualizace po dobu 4 let a v rámci vlajkové kategorie se hranice posunuje ještě dál. Nejnověji ke zlepšení aktualizační politiky přistoupilo čínské Vivo, a to v rámci nového modelu X300 FE, který byl představen minulý týden.
Sedm let pro kompaktní vlajku
Vivo X300 FE je kompaktní a mírně odlehčená vlajka, která je základní specifikací v rámci této řady a je postavena okolo procesoru Snapdragon 8 Gen 5. Na oficiálním webu výrobce se objevily informace ohledně aktualizací a ty říkají, že telefon se může těšit hned na sedmiletou podporu, konkrétněji na sedm let bezpečnostních záplat.
Tím se Vivo dostává na stejnou úroveň jako Google či Samsung, nicméně počet aktualizací systému tak daleko ještě není. Zatímco oba výše zmínění výrobci nabízí sedm systémových updatů, Vivo svým novým vlajkám garantuje pět aktualizací systému. Na druhou stranu, ještě pár let zpět posílalo Vivo na své vlajky jen dvě nové verze systému, takže zlepšení je to výrazné.
Blýská se na lepší časy?
Je možné, že Vivo postupně zvýší i počet systémových aktualizací a že se dočkáme stejných sedmi updatů, jako u Googlu a Samsungu. Zatímco sedm let bezpečnostní podpory je v poslední době běžnější, stejný počet aktualizací systému je pořád spíše výjimkou a nabízí je pouze pár výrobců. Kromě Googlu a Samsungu ještě Honor, u své vlajkové řady Magic a Motorola u telefonu Signature.