Přichází nejlepší fotomobil s AI? Vyhrajte nový Samsung Galaxy S hned po premiéře

Den, na který všichni fanoušci Samsungu čekají, se rychle blíží. Už brzy proběhne premiéra, kde se Samsung chystá představit svou novou vlajkovou loď, a Mobil Pohotovost u toho samozřejmě nebude chybět. Vy tak můžete být mezi prvními, kdo si novinku pořídí výhodněji, nebo ji dokonce získá úplně zdarma díky soutěži. Jen v rámci předprodeje bude možné pořídit 512GB úložiště za cenu 256 GB.

Jak se zapojit do soutěže?

Zapojit se do soutěže o novinku není vůbec složité, stačí splnit následující body:

  • Navštivte stránku cz/galaxyunpacked
  • Vyplňte svůj kontaktní e-mail
  • Potvrďte registraci v doručené zprávě

Soutěž již probíhá, a trvat bude až do startu premiéry Galaxy Unpacked, tedy do středy 25. února do 19:00. Výherce bude následně během pár dnů (maximálně však do týdne) vylosován a kontaktován na uvedený e-mail. Pokud by náhodou nová řada Galaxy nebyla představena, výherce si bude moci vybrat jakékoli jiné zařízení Samsung v hodnotě 25 000 Kč.

Co můžete vyhrát?

Nejnovější Samsung Galaxy přichází jako AI telefon nové éry. Samsung láká na další úroveň inovací, výkonný procesor, systém fotoaparátů nové generace a umělou inteligenci Galaxy AI, která má usnadnit každodenní fungování a posunout práci s telefonem na ještě vyšší úroveň.

Detaily zatím zůstávají pod pokličkou, ale už teď je jasné, že půjde o zařízení, které znovu nastaví laťku v oblasti výkonu, fotografování i chytrých funkcí. Připravte se na setkání s novým Galaxy – možná vůbec nejlepším Android telefonem současnosti.

Pokud si novinku plánujete pořídit, můžete při jejím uvedení získat 512GB úložiště za cenu 256 GB. Nabídka bude dostupná pro všechny zákazníky, kteří si v Mobil Pohotovosti novinku předobjednají.

Sledujte premiéru živě

Premiéru můžete sledovat živě přímo na stránce mp.cz/galaxyunpacked, a to už ve středu 25. února v 19:00. Registrací v soutěži se zároveň přihlásíte k odběru novinek, takže vám neuniknou žádné informace o nové generaci Galaxy.

Kapitoly článku