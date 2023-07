Při odstraňování loga Twitteru z budovy společnosti zasahovala policie

Asi jste již zaznamenali „vylomeniny“ Elona Muska se sociální sítí Twitter, kterou před časem převzal a nyní přejmenoval na X. Ve spojení s touto kontroverzní změnou ale nastaly i jiné podivuhodné události. Jednou z nich je sejmutí loga ze sídla společnosti, které přerušila policie.

Celá událost se stala na ulici Market Street 1355 v San Franciscu, kde Twitter sídlí. Po oznámení o změně názvu společnosti se k logu vydali pracovníci na vysokozdvižné plošině a začali jej odstraňovat. Ty ale přerušila hlídka místní policie, která na místo vyrazila. Někteří ze svědků tvrdili, že problém byl v chybějícím povolení pro práci vysokozdvižné plošiny.

Welp, @twitter name so coming off the building right now but @elonmusk didn’t get permit for the equipment on the street so @SFPD is shutting it down. pic.twitter.com/CFpggWwhhf

— Wayne Sutton (@waynesutton) July 24, 2023