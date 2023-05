Převratná technologie vytvoří pitnou vodu za pár minut. Stačí jen speciální prášek a slunce

Pitná voda je ve spoustě částech světa velký luxus

Vědci ze Stanford University přišli na způsob, jak se znečištěné vody udělat pitnou za pár minut

Vytvořili speciální prášek, který reaguje s vodou za pomocí slunce

Čistou a pitnou vodu považujeme v našich zeměpisných končinách za naprostý standard. Zatímco ale my pitnou vodou splachujeme na záchodě či myjeme svá auta, v některých částech světa je snadno dostupná čistá voda z žánru sci-fi. Nejen těmto lidem se vědci ze Stanford University pokouší vylepšit kvalitu jejich života s pomocí vědy, konkrétně speciálního prášku, který za pomocí slunečního svitu zbaví vodu škodlivých bakterií během pár minut.

„Nemoci přenášené vodou mají na svědomí 2 miliony úmrtí ročně, většina z nich se týká dětí mladších 5 let,“ uvedl spoluautor studie Tong Wu, bývalý postdoktorand v oboru materiálové vědy a inženýrství (MSE) na Stanford School of Engineering. „Věříme, že naše nová technologie usnadní revoluční změny v dezinfekci vody a inspiruje další inovace v této vzrušující interdisciplinární oblasti,“ dodal. Výzkumníci zdůrazňují, že stávající metody úpravy vody zahrnují používání chemických látek, které mohou při vystavení ultrafialovému světlu produkovat toxické vedlejší produkty. Tyto způsoby nejsou vhodné, neboť takto vyčištěná voda vyžaduje další zpracování, případně přístup k elektřině.

Nový prášek nicméně funguje na principu absorce UV záření a vysokoenergetického viditelného světla ze slunce. Prášek se skládá z nanovloček oxidu hlinitého, sulfidu molybdeničitého, mědi a oxidu železitého. Když katalyzátor sulfid molybdeničitý/měď absorbuje fotony ze slunce, funguje jako polovodičový/kovový přechod. Fotony díky tomuto uvolňují elektrony, které interagují s blízkou vodou a vytvářejí peroxid vodíku a hydroxylové radikály. Tyto molekuly kyslíku jsou pro bakterie velmi škodlivé, poškozují jejich buněčné membrány a rychle je usmrcují.

„Použili jsme jen malé množství těchto materiálů,“ řekl hlavní autor Yi Cui, profesor Fortinet Founders of MSE a Energy Science & Engineering na Stanford Doerr School of Sustainability. „Použité materiály jsou levné a poměrně hojné. Klíčovou inovací je, že po ponoření do vody fungují všechny společně. Životnost peroxidu vodíku a hydroxylových radikálů je velmi krátká, takže pokud okamžitě nenajdou bakterie, které by mohly oxidovat, chemické látky se rozpadnou na vodu a kyslík během několika sekund, takže vodu můžete ihned vypít,“ dodal Cui. Pokud se tato technologie dostane rychle do praxe, mohla by změnit kvalitu života lidí po celém světě.