Přestává vás bavit Twitter? Meta tento týden spustí jeho kopii

Twitter dostane tento týden tvrdou konkurenci

Novou síť Threads bude mít na svědomí Mark Zuckerberg

Spuštění je naplánované na tento čtvrtek

Pod vedením Elona Muska dochází na Twitteru téměř každý týden k nějakým změnám, bohužel většina z nich omezuje základní funkce a nutí uživatele do předplatného Blue. Poslední kontroverzní novinkou je zastropování počtu příspěvků, které může uživatel v rámci jednoho dne vidět. Nelze se tak divit, že spoustě uživatelům se Twitter zajídá a hledají alternativní služby. Pár z nich jsme vám doporučili v tomto článku, jednu takovou chystá i společnost Meta.

Twitter od Marka Zuckerberga

Konkurence Twitteru od firmy Meta se bude jmenovat Threads, spuštěna by měla být ještě tento týden. Služba již má svoji webovou stránku, ovšem zatím na ní není nic k vidění – pouze jméno služby a poletující barevné bublinky evokující galaxii. Podle zahraničních webů na stránce běží odpočet, avšak ten se nám na žádném zařízení zobrazit nepodařilo. Podle odpočtu má být spuštění naplánované na čtvrtek 6. července v 17:00 pacifického času (2:00 našeho času).

Threads dostane i podobu mobilní aplikace – verze pro iOS se již nachází v App Store, avšak zatím nejde stáhnout, verze pro Android je přislíbena až na později. Jako vydavatel je u aplikace uveden Instagram, koneckonců i samotná aplikace Instagram připomíná, jen namísto obrázků u ní bude kladen důraz na textové příspěvky. Ty mají být seřazené do nekonečného feedu, zatím však nevíme, zda chronologicky nebo podle toho, co vám aplikace zrovna vybere.

Threads bude umět to, co byste od podobné sítě očekávali – budete na ní moci sledovat zajímavé lidi, komentovat, lajkovat a přeposílat jejich příspěvky nebo vytvářet příspěvky vlastní a přidávat do nich obrázky. Do aplikace se bude přihlašovat Instagram účtem, z něj si dokonce Threads „nasaje“ určitá nastavení – seznam sledujících, blokované kontakty apod. Threads má využívat decentralizovaný protokol sociálních médií ActivityPub, který používá například konkurenční Mastodon.

V detailu aplikace v App Store je mezi podporovanými jazyky uvedena čeština, tudíž je vysoká šance, že služba bude ihned po svém spuštění dostupná i v našich končinách. Otázkou ovšem je, zda uživatelé uznají za rozumné opustit síť Elona Muska a vrhnout se do náruče Marka Zuckerberga.