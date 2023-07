Tisíc a dost! Twitter omezuje počet příspěvků, které můžete každý den vidět

Twitter pod vedením Elona Muska mění pravidla používání snad každý týden. Do sociální sítě postupně přibývají žádané novinky (například editace příspěvků či psaní výrazně delších tweetů), ovšem většina z nich je určena pouze pro předplatitele služby Blue. Provozovatelé Twitteru pochopitelně chtějí mít předplatitelů co nejvíce, proto se je snaží získávat dvěma způsoby – jednak přidáváním exkluzivních funkcí, a také významným omezováním bezplatné verze.

Jedno ze zásadních omezení představil Elon Musk včera, týká se denního limitu počtu zobrazených příspěvků. Zatímco dosud bylo možné procházet celý Twitter bez jakýchkoliv omezení, nově budou platit následující pravidla:

Při zavádění tohoto pravidla Elon Musk opět předvedl své chaotické a impulzivní chování – nejprve totiž oznámil limity 6000/600/300, hodinu nato slíbil navýšení na 8000/800/400, a po dalších 12 hodinách zvolil stav uvedený výše. Je tedy možné, že když budete tento článek číst, bude situace opět odlišná.

K omezování počtu zobrazených příspěvků Twitter údajně přistupuje proto, že z něj třetí strany masivně extrahují data a využívají je například k trénování jazykových modelů. To pochopitelně výrazně zatěžuje servery a omezuje fungování služby pro běžné uživatele. Twitter sice hromadné využívání vlastních dat třetím stranám umožňuje, podmínkou je ale platit nemalé poplatky za API.

Aby Twitter snížil provoz na svých serverech, zablokoval svoji síť pro neregistrované uživatele. Podle Elona Muska se nicméně jedná pouze o dočasné opatření, které bude pravděpodobně někdy v budoucnu zrušeno.

Temporary emergency measure. We were getting data pillaged so much that it was degrading service for normal users!

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023