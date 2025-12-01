Přemýšlíte o Honor Magic V5? Tohle je TOP 5 důvodů, proč se pro něj rozhodnout

- Skládačka Honor Magic V5 se může pyšnit hned několika nej
- Jedná se například o nejtenčí skládačku, která má zároveň nejvyšší odolnost
- V rámci akce Black Friday může být telefon váš za méně než 40 tisíc korun
Ohebné telefony jsou dnes již etablovaným segmentem trhu, a i když samotné skládačky mají pořád ještě co vylepšovat, rozhodně už nyní mají co nabídnout. Mezi ty nejlepší patří v současné době také Honor Magic V5, který mezi smartphony ve stylu knížky v mnoha ohledech stanovuje nový standard. V tomto článku vám představíme pět důvodů, proč by si právě Honor Magic V5 měl najít cestu na váš užší seznam, pokud zvažujete nový ohebný telefon.
Nejtenčí skládačka na trhu
Rozměry se v případě ohebných smartphonů řeší hodně, ostatně dvojice displejů a samotný mechanismus nějaký ten prostor zabere. V případě Honoru Magic V5 ale samotná fyzická velikost není žádnou velkou překážkou – konkrétní rozměry jsou 156,8 × 74,3 × 8,8 milimetru v zavřeném a 156,8 × 145,9 × 4,1 milimetru v otevřeném stavu. Právě tloušťka 8,8 milimetrů je bez nadsázky rekordní a ani jednička v segmentu, jihokorejský Samsung, prozatím nepřišel s odpovědí. Hmotnost 217 gramů je také více než solidní a může se měřit i s klasickými smartphony.
Nejlepší odolnost mezi skládačkami
Vyrobit konstrukčně tenký a lehký chytrý telefon je jedna věc, ta druhá je ale udělat ho i přes skládací konstrukci odolný. To už tak jednoduché není, z mnoha různých důvodů. Také v tomto ohledu se Honor Magic V5 může pyšnit překvapivě vysokou odolností, konkrétně podle standardu IP58 a IP59, takže by měl odolat ponoření do vody a částečně odolá prachu. Z pohledu odolnosti je na tom nejlépe, co se týče ohebných telefonů. Samotný pant je také poměrně odolný a vydržet by měl až 500 tisíc otevření a zavření.
Displeje, za které se nemusí stydět
Zobrazovací panely jsou hlavním tahákem ohebných telefonů, ostatně právě možnost využít při běžném používání menší a v případě potřeby větší panel, je něco, co si především náročnější uživatelé nemůžou vynachválit. Vnitřní displej s velikostí 7,95 palců je typu LTPO AMOLED, má rozlišení 2 172 × 2 352 pixelů, 120Hz obnovovací frekvenci a svítivost může při přehrávání HDR obsahu dosáhnout až na 5000 nitů.
Ani vnější panel není pro Honor Magic V5 žádný handicap. V tomto případě se skládačka může opřít o plnohodnotný LTPO OLED displej s velikostí 6,43 palců, poměrem stran 20,1:9, rozlišením 2 376 × 1080 pixelů, maximálním jasem 1800 nitů a 120 Hz obnovovací frekvencí. Jinými slovy se jedná o bez problému použitelný displej pro běžné činnosti, takže nemusíte pokaždé sahat po vnitřním panelu.
Ten nejvýkonnější čipset od Qualcommu
V útrobách ohebného smartphonu Honoru Magic V5 se nachází Snapdragon 8 Elite, tedy momentálně to nejlepší, co Qualcomm nabízí, a podobně jako u jiných vlajkových modelů, i zde de facto nenarazíte na žádnou aplikaci či hru, která by fungovala hůře kvůli nedostatku výkonu. Ten by mohl smartphone rozdávat a pokud vývojáři neodfláknou optimalizaci, poběží vám aplikace či hra na Honoru Magic V5 jako z praku.
Mírnou překážkou může být snad jen mírně slabší chlazení, které je dáno samotnou konstrukcí telefonu. Na druhou stranu v případě, kdy by se Honor Magic V5 měl začít přehřívat, přiškrtí smartphone výkon čipsetu o přibližně 40 procent, což je ale i tak více než dostatek výkonu prakticky pro jakoukoli činnost.
Rychlé nabíjení vás podrží v důležitých situacích
Honor navazuje na svou tradici využívání moderní křemíko-uhlíkové baterie a tentokrát jsme se dočkali i poměrně výrazného navýšení kapacity o 670 mAh oproti modelu Magic V3. Novinka tak má k dispozici akumulátor o kapacitě 5 820 mAh. Nechybí rychlé 66W drátové nabíjení a rovněž i 50W bezdrátové dobíjení.
Pochvalu si ale Honor Magic V5 rozhodně zaslouží za přítomnost rychlého nabíjení. Dobití do plna zabere pouhých 50 minut, nicméně k tomu si budete muset bohužel vzít na pomoc vlastní adaptér, neboť ten Honor, jak je dnes zvykem, v balení nedodává. Na druhou stranu za přibližně 700 korun můžete mít adaptér přímo od Honoru a jistotu, že budete vždy dobíjet plným výkonem.
Honor Magic V5 je zkrátka jedním z nejlepších ohebných telefonů na trhu a výrobce dokazuje, že rozhodně dokáže držet krok s ostrou konkurencí. V rámci probíhající akce Black Friday ho navíc můžete pořídit i za velmi sympatickou cenu 39 990 korun, což už rozhodně stojí za zvážení.