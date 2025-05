Premiéra nového iPhonu dvakrát ročně? Strategie Applu rozhodně dává smysl

Apple se údajně chystá rozdělit představení iPhonů na dva termíny

Vybavenější modely mají mít stále stejný termín, základní verze mají přicházet o půl roku později

Ke změně strategie by mělo dojít nejdříve s představením řady iPhone 18

Už dlouhé roky platí takřka s železnou pravidelností, že na podzim můžeme očekávat příchod nové řady chytrých telefonů Apple iPhone. Výjimkou jsou cenově dostupnější modely, dříve s označením SE a nyní pouze „e“, které gigant z Cupertina odhaluje pro změnu začátkem roku. Jak se ale nyní zdá, tato strategie Applu podle všeho přestává vyhovovat a možná se již za pár let dočkáme velké změny, alespoň podle analytiků Ming-Chi Kua a Waynea Ma z The Information.

Rozdělení představení iPhonů dává smysl

A k jaké že změně to má dojít? Podzimní představení zůstane v kalendáři i nadále, avšak dočkat by se mělo jedné podstatné změny – uvidíme na nich pouze ty nejvybavenější modely s přídomkem Pro. Základní verze by poté měla být veřejnosti představena začátkem roku, konkrétně na jaře. I když se na první pohled může zdát, že dvojí představení iPhonů příliš smysl nedává, z pohledu Applu by se jednalo o promyšlený tah.

V první řadě je při podzimním představování upřena mnohem větší pozornost na prémiové modely, byť nutno dodat, že zcela po právu. Základní varianty tolik pozornosti bohužel nedostávají a i když minimálně v loňském roce rozhodně měly co nabídnout, přesto se tisk i veřejnost více koncentruje na smartphony s přídomkem Pro. Větší zájem o vybavenější modely potvrzují také prodejní čísla, tudíž rozdělení představení by levnějším telefonům mohlo pomoci.

Další skutečností, která hraje rozdělení představení do karet je fakt, že Apple nemívá začátkem roku žádnou velkou akci. Pozornost tak na sebe strhávají konkurenční výrobci se Samsungem v čele, přičemž Apple nový hardware odhaluje buďto nárazově, nebo na úvodní keynote vývojářské konference WWDC, která se ovšem koná blíže prostředku roku a většinou nenabízí žádná „velká“ odhalení.

Pro modely na podzim, základní varianty na jaře

Ve hře je ještě jeden důvod, který není na první pohled zřejmý, a tím jsou možnosti dodavatelského řetězce. Ve chvíli, kdy chce Apple představit novou komponentu či vychytávku a tu použít napříč celým portfoliem chytrých telefonů, musí dost často řešit její omezenou dostupnost. Tím se prodlužuje doba dodání, přičemž prakticky bezvýhradně jde ve prospěch dražších modelů. S větším odstupem od představení jednotlivých modelů by měli výrobci větší prostor pro výrobu a případné navýšení kapacit.

Posledním důvodem pro rozdělení je také psychologie zákazníků. Ti dost často lavírují nad tím, kdy je správný čas koupit si nový iPhone. Začátkem léta tak postupně nákupy upadají, neboť nezanedbatelné množství zákazníků čeká na podzimní představení novinek – s rozdělením představení by teoreticky byl vhodný čas na nákup iPhonu po celý rok. Jestli se nakonec Apple rozhodne pro rozdělení je otázkou, nicméně dříve jak s představením iPhonu 18 se odpověď nejspíše nedozvíme.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.