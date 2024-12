Začněte šetřit: iPhone 18 Pro má přijít s razantním navýšením ceny

iPhone 18 Pro nejspíše čeká zvýšení ceny

Na vině je chystaný čipset A20 Pro vyráběný 2nm technologií

Ten je v nákladech o 70 procent dražší

Chytré telefony od Applu ve vnímání lidí nejsou nejlevnější záležitostí. V posledních letech se ale jejich cena držela víceméně na stabilní částce, přičemž konkurence je v některých případech i dražší. Ačkoli je cena subjektivní záležitostí, nelze iPhonům upřít to, že se za poslední léta staly v rámci své kategorie dostupnější. Zatímco většina spekulací, které se týkají budoucích iPhonů se týká parametrů, tu a tam se vynoří i informace týkající se ceny.

Bude iPhone 18 Pro dražší?

V roce 2026 prý Apple plánuje poprvé nasadit 2nanometrové procesory TSMC, které jsou nejen inovativní, ale také nákladné na výrobu, což by mohlo vést ke zvýšení ceny iPhonu 18 Pro. Podle leakera s přezdívkou Ctee by přechod z 3nm na 2nm mohl Apple stát o 35 dolarů (přibližně 830 korun bez daně) na procesor více, což je nárůst o 70 procent. Konkrétně jde o nárůst z 50 na 85 dolarů za procesor (cca z 1200 na 2000 korun bez daně). Pokud nehodlá Apple zaplatit rozdíl v ceně z vlastní kapsy, bude muset zvýšené náklady promítnout do konečné ceny iPhonu 18 Pro. Aby si gigant z Cupertina zachoval cenovou dostupnost u základních modelů, nejspíše je osadí staršími čipsety vyrobenými 3nm technologií.

Změna výrobního procesu by mohla zvýšit výkon a energetickou účinnost 2nm čipu A20 Pro a tím potenciálně snížit i jeho velikost. Kromě nového čipsetu by iPhone 18 Pro mohl nabídnout také Face ID ukryté pod displejem, což by znamenalo konec legendárního výřezu, který se z kontroverzních začátků propracoval až k běžnému standardu. Mimo to by nejvyšší modely iPhonů pro rok 2026 mohly disponovat širokoúhlým objektivem s proměnlivou clonou, která by zlepšila ostrost a bokeh efekt.

Vzhledem k tomu, že iPhone 18 uvidíme nejdříve až za dva roky, mohou se plány Applu do té doby ještě změnit. Ve hře je například varianta toho, že se jim podaří vyjednat nižší cenu u dodavatelů, že se TSMC podaří snížit náklady na výrobu nebo že Apple jednoduše po omezenou dobu bude cenu platit z vlastní kapsy, než se 2nm výrobní proces více rozšíří a klesne cena. Nutno také podotknout, že zvýšení ceny o 35 dolarů neznamená, že vybavenější iPhone bude dražší o stejnou částku – velmi pravděpodobně by v tomto případě jeho cena vzrostla o mnohem více. Jestli ale nakonec opravdu dojde ke zvýšení ceny, to se teprve ještě ukáže.