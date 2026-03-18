Premiér Izraele je AI klon? Netanjahu vyvrací spekulace o šesti prstech

Jakub Fišer 18. 3. 16:30
Údajné video Benjamina Netanjahua, které má být generované AI
  • Premiér Izraele Benjamin Netanjahu se snaží přesvědčit veřejnost, že je skutečný
  • Podle některých záběrů však jeho vystoupení vykazují prvky AI generovaného obsahu

Kvůli probíhající válce na Blízkém východě je premiér Izraele Bejamin Netanjahu každou chvíli na obrazovkách izraelské veřejnoprávní televize a na kanálech sociálních sítí. To láká i podvodníky, kteří mohou zneužít umělou inteligenci ke generování deep fake videí. Na internetu se však diskutuje i o tom, zdali AI záběry nevyužívá pro své vystoupení sám lídr Izraele.

Netanjahu s 6 prsty

Po pátečním proslovu Netanjahua k národu začaly na sociálních sítích kolovat obrázky, které zpochybňují pravost oficiálně přenášených záběrů. Na některých z nich to totiž vypadá, že má premiér Izraele 6 prstů. Okamžitě se tak začalo spekulovat, že „Bibi“ je po smrti, vážně zraněn, anebo se ukrývá ze strachu o svůj život.

Smysl by to mohlo dávat se starší technologií generativní umělé inteligence, která měla často problémy s podobnými detaily, jako je třeba počet prstů. Současné nástroje pro vytváření AI videí a deep fake jsou však už mnohem lepší a rozhodně by nebylo možné je prokouknout tak jednoduše.

Že nejde o AI generované video potvrdil i web Snopes, který se specializuje na rozpoznávání AI obsahu na internetu. „Neexistují žádné věrohodné důkazy o tom, že by Netanjahu zemřel, natož aby bylo dotyčné video vytvořeno pomocí umělé inteligence. Tiskové oddělení izraelské vlády zveřejnilo původní video s Netanjahuovým projevem na internetu 12. března 2026. Netanjahuovy ruce měly zřetelně po pěti prstech, nikoli po šesti. V jednom případě si uživatelé vizuálně spletli jeho hypotenární hrbolek – tak se nazývá vyvýšenina u kořene malíčku – s šestým prstem,“ uvádí Snopes.

AI nebo realita?

Netanjahu pak sám zveřejnil video z kavárny, na kterém tvrdí, že není AI klon, popíjí kávu z papírového kelímku a ukazuje počet prstů na obou rukách. Nic naplat, také u tohoto videa odpůrci poukazují na zvláštní světelné artefakty a na fakt, že Netanjahu drží hrnek s kávou trochu zvláštně. Kromě toho, kávu drží v pravé ruce, zatímco se měl narodit jako levák.



Benjamin Netanjahu se zalepeným mobilem



Nepřehlédněte

Benjamin Netanjahu s páskou přes mobil. Důvod tohoto opatření vás překvapí

Pravdu samozřejmě ví pouze Benjamin Netanjahu a jeho okolí, nicméně celá tato situace potvrzuje, že v dnešní době, kdy jsme zahlceni AI obsahem, je stále složitější přesvědčit veřejnost o tom, co je reálné a co nikoliv.

Další dnešní články

Pouzdro na AirPods od společnosti Spigen
Legendární myš od Applu se vrací v netradiční roli. Schováte si do ní AirPody
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 15:00
Chytrý telefon iPhone 16e
Štve vás absence MagSafe u iPhonu 16e? Náprava je možná i v domácích podmínkách
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 13:30
Režim DeX na vnitřním displeji
Galaxy Z TriFold měl jepičí život. Samsung po třech měsících ukončuje jeho prodej
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
Snímek z filmu F1
V Apple Studios bouchá šampaňské! Po třech letech tam slaví zisk dalšího Oscara
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 10:30
