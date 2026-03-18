Premiér Izraele je AI klon? Netanjahu vyvrací spekulace o šesti prstech

- Premiér Izraele Benjamin Netanjahu se snaží přesvědčit veřejnost, že je skutečný
- Podle některých záběrů však jeho vystoupení vykazují prvky AI generovaného obsahu
Kvůli probíhající válce na Blízkém východě je premiér Izraele Bejamin Netanjahu každou chvíli na obrazovkách izraelské veřejnoprávní televize a na kanálech sociálních sítí. To láká i podvodníky, kteří mohou zneužít umělou inteligenci ke generování deep fake videí. Na internetu se však diskutuje i o tom, zdali AI záběry nevyužívá pro své vystoupení sám lídr Izraele.
Netanjahu s 6 prsty
Po pátečním proslovu Netanjahua k národu začaly na sociálních sítích kolovat obrázky, které zpochybňují pravost oficiálně přenášených záběrů. Na některých z nich to totiž vypadá, že má premiér Izraele 6 prstů. Okamžitě se tak začalo spekulovat, že „Bibi“ je po smrti, vážně zraněn, anebo se ukrývá ze strachu o svůj život.
🚨HOLY CRAP, IS THIS TRUE??
Rumors swirling that the Prime Minister of Israel – Netanyahu – is dead after this video has been released of him LIVE on TV.
Look at the 6 fingers.🧐 pic.twitter.com/NjRnov6OHm
— JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) March 13, 2026
Smysl by to mohlo dávat se starší technologií generativní umělé inteligence, která měla často problémy s podobnými detaily, jako je třeba počet prstů. Současné nástroje pro vytváření AI videí a deep fake jsou však už mnohem lepší a rozhodně by nebylo možné je prokouknout tak jednoduše.
Že nejde o AI generované video potvrdil i web Snopes, který se specializuje na rozpoznávání AI obsahu na internetu. „Neexistují žádné věrohodné důkazy o tom, že by Netanjahu zemřel, natož aby bylo dotyčné video vytvořeno pomocí umělé inteligence. Tiskové oddělení izraelské vlády zveřejnilo původní video s Netanjahuovým projevem na internetu 12. března 2026. Netanjahuovy ruce měly zřetelně po pěti prstech, nikoli po šesti. V jednom případě si uživatelé vizuálně spletli jeho hypotenární hrbolek – tak se nazývá vyvýšenina u kořene malíčku – s šestým prstem,“ uvádí Snopes.
AI nebo realita?
Netanjahu pak sám zveřejnil video z kavárny, na kterém tvrdí, že není AI klon, popíjí kávu z papírového kelímku a ukazuje počet prstů na obou rukách. Nic naplat, také u tohoto videa odpůrci poukazují na zvláštní světelné artefakty a na fakt, že Netanjahu drží hrnek s kávou trochu zvláštně. Kromě toho, kávu drží v pravé ruce, zatímco se měl narodit jako levák.
Pravdu samozřejmě ví pouze Benjamin Netanjahu a jeho okolí, nicméně celá tato situace potvrzuje, že v dnešní době, kdy jsme zahlceni AI obsahem, je stále složitější přesvědčit veřejnost o tom, co je reálné a co nikoliv.