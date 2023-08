Překvapivě dlouhý vývoj Vision Pro: plány Applu sahají až do roku 2007

Apple přemýšlel nad konceptem chytrých brýlí už v dobách prvního iPhonu

Prozradil to nově uveřejněný patent, který společnost podala v roce 2007

Popis zařízení se překvapivě podobá základní funkcionalitě Vision Pro

Není pochyb, že Apple na svém headsetu pro smíšenou realitu s názvem Vision Pro pracoval poměrně dlouhou dobu. Ostatně spekulace o „chytrých brýlích od Applu“ se nesly éterem hezkých pár let předtím, než je firma z Cupertina v letošním roce představila. Perfekcionismus, co se týče produktů i softwaru, je Applu vlastní, a není tedy divu, že s produktem společnost přichází na trh až ve chvíli, kdy si je opravdu jistá, že bude vše fungovat tak, jak má. Jen málokdo si ale dokázal představit, že Apple se touto nositelnou technologií zabývá podstatně delší dobu, než jak se mohlo na první pohled zdát.

Apple o headsetu přemýšlel už od roku 2007

Nedávno uveřejněný patent odhalil, jak dlouho se Apple ve skutečnosti zabývá chytrým headsetem. Podle něj totiž o podobném konceptu začali v Cupertinu uvažovat už v roce 2007, tedy přibližně v době, kdy na trh přišel první iPhone. Patent sice nepopisuje přesné zařízení, jako je Vision Pro, přesto mělo toto zařízení umět zobrazovat filmy a sportovní přenosy, avšak nikoli v prostředí vašeho domova, ale ve velmi sofistikované virtuální realitě.

V popisu stojí, že byste si během přenosů měli připadat úplně stejně jako v divadle, respektive na skutečném stadionu v případě sportovních přenosů. Vision Pro by v době uvedení na trh měl umět mnohem více věcí, nicméně přehrávání audiovizuálního obsahu rozhodně chybět nebude. Zajímavé ovšem je, že patent popisuje i reakci headsetu na pohyby vaší hlavy, očí a rukou, podle čehož se měl následně obraz přizpůsobovat tak, aby vás co možná nejvíce vtáhnul do děje.

Největší záhadou je ovšem skutečnost, že ačkoli byla patentová žádost podaná v roce 2007, schválena byla až v těchto dnech. Proč se tak stalo, se můžeme jen domnívat, nicméně z celkového pohledu je velmi zajímavé, jak jsou schopni inženýři Applu přemýšlet dlouho dopředu. Apple Vision Pro půjde do prodeje začátkem příštího roku za poměrně vysokou částku, konkétně 3 499 dolarů (cca 93 tisíc korun vč. DPH).