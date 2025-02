Přehled těch úplně nejlepších novinek na Voyo (únor 2025)

Pojďme se zblízka podívat na to, jaký program čeká předplatitele služby Voyo v únoru 2025



TV Nova sází na osvědčené klasiky, například komediální sci-fi Muži v černém



Od konce ledna je ke zhlédnutí také kritiky velmi oceňovaný český film Amerikánka

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v únoru?

Amerikánka

Datum premiéry: 26. ledna 2025

26. ledna 2025 Hrají: Pavla Beretová, Julie Šoucová, Klára Kitto, Tomas Sean Pšenička, Klára Melíšková

Už od konce ledna si můžete na platformě Voyo přehrát český film Amerikánka (64 % na ČSFD) režiséra Viktora Tauše (Klauni, seriál Zrádci). Film sleduje Emu Černou, fiktivní postavu ženy, která to v životě neměla jednoduché. Vyrůstala bez otce, kvůli alkoholické matce skončila v dětském domově, následně u pěstounů a nakonec i ve výchovném ústavu. Má jediný cíl: odjet za svým znovuobjeveným otcem do USA.

Film posbíral vlažná hodnocení, jak už to u podobných uměleckých snímků bývá. Na ploše 108 minut se představí pětice hereček, všechny v roli Emy: Pavla Beretová, Julie Šoucová, Klára Kitto, Lucie Žáčková a Klára Melíšková. Film posbíral 3 Ceny české filmové kritiky (nejlepší film, režie a audiovizuální počin) a jednu sošku Českého lva (nejlepší filmový plakát), také autor získal od obou porot cenu nejlepšího režiséra roku.

Muži v černém 2 (Men in Black II)

Datum premiéry: 6. února 2025

6. února 2025 Hrají: Tommy Lee Jones, Will Smith, Rip Torn, Lara Flynn Boyle, Johnny Knoxville

Oblíbenou sérii sci-fi komedií nabízí platforma Voyo v plné palbě. Muži v černém, Muži v černém 2, Muži v černém 3 i čtvrtý díl s podtitulem Globální hrozba. Zkraje února je nově dostupný doposud chybějící druhý díl, který se odehrává krátce po událostech jedničky. V hlavní roli agent J (Will Smith) a agent K (Tommy Lee Jones).

Po prvním díle, ve kterém tajní agenti bojují s hmyzí mimozemskou hrozbou, se obě ústřední postavy vrací, aby odvrátili katastrofu v podobě kytothianské stvůry Serleeny, která chci zničit Zem. Na režisérském křesle opět usedl Barry Sonnenfeld, autor oblíbeného Wild Wild West nebo původních dvou dílů Addamsovy rodiny z 90. let.

Země zombií (Zombieland)

Datum premiéry: 27. února 2025

27. února 2025 Hrají: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard

S koncem měsíce dorazí na Voyo dnes již ikonická hororová komedie Země zombií (76 % na ČSFD), v originále Zombieland od Rubena Fleischera. Ve své prvotině tento režisér rozprostírá Spojené státy americké napadené klasickou zombie epidemií. V tomto světě sledujeme příběh Columba (Jesse Eisenberg), typického bojácného nerda, a ostříleného drsňáka Tallahasseeho (Woody Harrelson).

Na své pouti nakonec spojí síly se dvěma dívkami, Wichitou (Emma Stone) a Little Rock (Abigail Breslin), které dokáží ve světě po apokalypse díky svým unikátním způsobům rovněž přežít. Postupně totiž zjišťují, že jeden bez druhého zřejmě navždy v tomto zpropadeném světě plném smrti přežít nedokážou.

Hotel Transylvánie

Datum premiéry: 24. února 2025

24. února 2025 Hrají: Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Kevin James, David Spade, Steve Buscemi

A nakonec něco i pro ty nejmenší. Animovaná komedie pro celou rodinu Hotel Transylvánie (75 % na ČSFD) z pera Genndyho Tartakovskyho představuje klasickou postavu Drákuly jako ředitele populárního hotelu pro stvůry z celého světa. Kromě hotelu Dracula pečuje také o svou náctiletou dceru, která má zákaz stýkat se s běžnými lidmi. Všechna jeho nařízení a zákazy však vezmou za své, když se krátce před jejími narozeninami v hotelu jeden obyčejný smrtelník ubytuje.

Snímek z produkce společnosti Sony byl v roce 2013 nominován na cenu Zlatý globus za nejlepší animovaný film. V tuhé konkurenci Frankenweenieho či Legendární party však neobstál, sošku nakonec získala Rebelka z produkce Walt Disney.