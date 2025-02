Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (28. 2. 2025)

Je tady konec týdne a s ním i náš pravidelný seriál, který vám doporučuje ty nejzajímavější novinky ze světa filmů, seriálu a dokumentů, jenž se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát za vypíchnutí stojí třeba italský seriál Gepard, komediální speciál na téma rodičovství Andrew Schulz: Život nebo animovaný snímek rozšiřující svět Spongeboba jménem Plankton ve filmu.

Gepard (The Leopard)

Datum premiéry 1. řady: 5. 3. 2025

5. 3. 2025 Hrají: Mario Patanè, Corrado Invernizzi, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel, Kim Rossi Stuart

V 60. letech 19. století vzniká moderní italský stát a sicilský princ z toho má hlavu. Jeho rodina má totiž kvůli změnám, co přináší revoluce, přijít o dlouholeté výsady. V hlavních rolích italského seriálu Gepard se představí herci jako Mario Patanè, Corrado Invernizzi nebo Benedetta Porcaroli.

Gepard je smyslný epos, natočený podle jednoho z nejlepších italských románů všech dob, který se odehrává na pozadí revoluce na Sicílii v 60. letech 19. století. Jeho epicentrem je Don Fabrizio Corbera, princ ze Saliny, který vede život obklopený krásou a výsadami. Když však Itálie směřuje ke sjednocení a staré šlechtické pořádky jsou ohroženy, uvědomuje si, že budoucnost jeho rodiny je ohrožena. Musí uzavřít nová spojenectví, z nichž každé ohrožuje jeho zásady. Nakonec je Don Fabrizio postaven před nemožnou volbu.

Andrew Schulz: Život (Andrew Schultz: Life)

Datum premiéry: 4. 3. 2025

4. 3. 2025 Účinkují: Andrew Schulz

Břitký, ale zároveň dojemný speciál Andrewa Schulze, který vypráví, jaké šílenosti prožíval, když se stal otcem. Pokud máte rádi kvalitní stand-up komedie, určitě byste neměli vynechat speciální díl Andrew Schulz: Život, který diriguje skvělý komik Andrew Schulz. Pakliže jste sami rodiči, určitě vám tato terapie udělá dobře na bránici.

Udělat si dítě není snadné. Ve vystoupení s názvem Život, dosud nejosobnějším speciálu Andrewa Schulze, nás vezme na zábavnou a ponižující cestu pokusů o založení rodiny. Schulz rozebírá chaos IVF tak, jak to umí jen on. Od čerpání vzorků po vyhýbání se emocionálním minám, je to syrové, je to skutečné a budete vděční, že vaše plavky (pravděpodobně) fungují.

Plankton ve filmu (Plankton: The Movie)

Datum premiéry: 7. 3. 2025

7. 3. 2025 Namluvili: Mr. Lawrence, Jill Talley, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Mary Jo Catlett

Planktonova elektronická manželka si usmyslí, že po vlastní ose zničí celý svět, a jejich vztah je rázem v troskách. Snímek Plankton ve filmu rozšiřuje dobře známé univerzum podmořské houby SpongeBob SquarePants a jeho přátel. Pakliže je tento svět tím pravým ořechovým pro vás, či pro vaše potomky, rozhodně byste ho neměli minout.

Kultovní SpongeBob se opět vrací, tentokrát ve filmu s názvem Plankton ve filmu. Ten, jak již název napovídá, se nebude točit okolo eskapád této žluté houby, ale především okolo Sheldona J. Planktona a jeho ženy Karen. Oblíbený antagonista tentokrát dostane mnohem větší prostor, ve kterém se naplno rozvinou nejen jeho motivace, ale také komediální potenciál.