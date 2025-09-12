Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (12. 9. 2025)

- Nevíte, na co koukat před nástupem na univerzitu? Naše tipy z Netflixu vás nenechají na holičkách
- Do nabídky zamíří třeba skvělý boxerský zápas doplněný dokumentem či dramatický seriál
Máme tady pátek, což znamená i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme zmínit kupříkladu očekávaný boxerský souboj Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, dramatický seriál Černý králík s Judem Lawem v hlavní roli nebo dokumentární minisérii Matchroom: Králové sportovních show.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete třeba seriál pro děti Rudá ryba, modrá ryba, dokumentární minisérii Alias Charlie Sheen nebo švédský komediální seriál Polovina Malmö jsou kluci, co mi dali kopačky.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
- Datum premiéry: 14. 9. 2025
- Účinkují: Canelo Álvarez, Terence Crawford
Canelo Álvarez a Terence Crawford se utkají v ostře sledovaném zápase. Živě z arény Allegiant Stadium v Las Vegas vám Netflix zprostředkuje sportovní zážitek, kterému se v letošním roce jen tak něco nevyrovná. Zápas Canelo Álvarez vs. Terence Crawford rozhodně musíte vidět, pakliže jste fanoušky bojových sportů.
Dvě nejdominantnější síly boxu, nesporný šampion v super střední váze Saul „Canelo“ Álvarez (62-2-2, 39 KO) a neporažená superstar čtyř divizí Terence Crawford (41-0, 31 KO) se 14. září utkají v jedinečném zápase o sjednocený titul šampiona v super střední váze v Allegiant Stadium v Las Vegas v Nevadě. Tento zápas představuje klíčový moment v kariéře obou šampionů, kteří jsou odhodláni posílit své místo v historii boxu.