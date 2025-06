Předplatné zdarma! Sony spustilo akci, do které se může zapojit každý

Sony letos slaví 15. narozeniny svého předplatného PlayStation Plus. Pro majitele konzolí PlayStation jde de facto o nutnost. Díky tomuto předplatnému totiž mohou hrát hry online s dalšími hráči, navíc získávají i další výhody, jako extra slevy na nákup her a také každý měsíc minimálně 3 bezplatné tituly. Pokud toto předplatné ještě nevyužíváte, teď o víkendu jej můžete vyzkoušet zcela zdarma.

Vůbec poprvé se předplatné PlayStation Plus objevilo 29. června 2010, letos tak japonský gigant oslavuje 15. výročí této velmi úspěšné služby. Dnes si zákazníci mohou vybrat ze tří tarifů: Essential, Extra a Premium. S každým můžete hrát online jakoukoliv hru, která nabízí multiplayer, navíc s každým získáte 3 měsíční hry (většinou jedna pro PlayStation 4 a dvě pro PlayStation 5).

Get ready for Free Online Multiplayer weekend – From 28 June at 00:01 to 29 June at 23:59 local time, play your favourite OMP games for free, no PlayStation Plus subscription required: https://t.co/mvouisbcxi pic.twitter.com/KlWHWNaRXa

— PlayStation Asia (@PlayStationAsia) June 27, 2025