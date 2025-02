Pět dní předplatného zdarma! Sony reaguje na víkendový výpadek PlayStation Network

Sony o víkendu zaznamenalo jednodenní výpadek PlayStation Network

Výpadek ovlivnil miliony lidí po celém světě a jako kompenzaci nabízí 5 bonusových dní do měsíčního členství zdarma

Společnost stále neuvedla konkrétní příčinu výpadku

Pokud jste o minulém víkendu plánovali herní seanci se svými přáteli na PlayStationu, pravděpodobně jste narazili na velmi nemilé překvapení. PlayStation Network (PSN) měl totiž celodenní výpadek. Několik milionů hráčů nemělo možnost připojit se na své účty, hrát online nebo nakupovat hry. Společnost si je problému vědoma a svým předplatitelům nabídla jako omluvu 5 dní členství PlayStationu Plus zdarma.

Co se vlastně stalo?

Výpadek zasáhl PSN v pátek večer a trval zhruba 24 hodin. To znamenalo následující: žádné online hraní, problémy s přihlášením a nefunkční PlayStation Store. Sociální sítě se ve chvíli výpadku plnily stížnostmi na nefunkční službu.

Internetem v tu chvíli kolovaly také spekulace o tom, že by společnost měla být pod hackerským útokem. Sony nicméně doposud žádné informace o výpadku veřejnosti neposkytlo a prostřednictvím svého oficiálního účtu reagovalo až následující den, kdy přišlo se zmíněnou nabídkou pěti dní do předplatného každému uživateli zdarma. O prodloužení si nemusíte žádat ručně, předplatné by se mělo prodloužit automaticky.

Network services have fully recovered from an operational issue. We apologize for the inconvenience and thank the community for their patience. All PlayStation Plus members will automatically receive an additional 5 days of service. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 9, 2025

Reakce hráčů jsou samozřejmě smíšené. Zatímco někteří ocenili snahu Sony kompenzovat výpadek, jiní mají pocit, že pět dní je málo. “Jenom pět dnů? To si děláte srandu. Měl jsem zrovna čas na hraní, nešlo to a oni dají jako kompenzaci jen 5 dní předplatného navíc,” komentuje jeden z uživatelů na platformě X. Další si přejí podrobnější vysvětlení, co výpadek vlastně způsobilo.

PSN has been restored. You should be able to access online features without any problems now. For more details: https://t.co/NJX2xGusZM

Sorry for the inconvenience! — Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 8, 2025

Nejedná se o první výpadek PSN

Pokud jste věrnými hráči PlayStationu tak víte, že tohle není poprvé, co se PSN potýkalo s větším problémem. Asi nejznámější byl útok hackerů v roce 2011, který vyřadil službu na neuvěřitelných 23 dní a dokonce ohrozil osobní údaje hráčů. Tehdy Sony jako omluvu rozdávalo hry zdarma a PS Plus na dva měsíce. Ani vánoční svátky v roce 2014 nebyly pro hráče ideální, PSN čelilo DDoS útoku, který opět znemožnil online hraní.

Pět dní PS Plus navíc je fajn gesto, ale možná by si Sony mohlo vzít příklad z minulosti a nabídnout hráčům ještě něco navíc. Například malou slevu v PlayStation Store nebo bonusové hry zdarma, podobně jako v roce 2011. Komunita se navíc stále nedočkala jasné odpovědi, co výpadek způsobilo, a práv transparentnost by mohla pomoci předejít negativním reakcím.