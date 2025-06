Předběhne nás Egypt? Tamní politici tlačí na otevření Apple Store

Egypt chce mít na svém území oficiální Apple Store

Do vyjednávání se zapojil i ministr pro investice a zahraniční obchod

V Česku politické snahy o otevření maloobchodu od Applu skončili neúspěchem

Pro všechny fanoušky Applu jsou obchody Apple Store důležitým místem, kde mohou nejen nakoupit nejnovější produkty populární značky, ale také se mohou zúčastnit různých workshopů či si nechat poradit v případě potíží se zařízeními nebo službami. Oficiální přítomnost Applu také podtrhuje skutečnost, že gigant z Cupertina daný stát bere vážně a v rámci toho poskytuje těmto zemím služby navíc. Privilegium vlastního Apple Store mnoho zemí nemá, přičemž do tohoto exkluzivního klubu se nepočítá ani Česká republika.

Bude mít Egypt Apple Store dříve než my?

Stejně jako my na tom jsou také Egypťané, kteří by nyní rádi přesvědčili Apple, aby u nich jeden ze svých obchodů otevřel. Do těchto snah se dokonce zapojil egyptský ministr pro investice a zahraniční obchod, který se setkal s ředitelem Applu pro vládní záležitosti na Blízkém východě a Pákistánu, přičemž od těchto jednání si slibuje, že by mohlo v této více než stomilionové arabské zemi dojít k otevření oficiálního obchodu Applu.

Jak informoval egyptský deník Ahram Portal, egyptský ministr Hassan El-Khatib se 2. června setkal s Omarem El-Rifaiem ze společnosti Apple, aby projednali budoucí možnosti spolupráce. El-Rifai nepotvrdil ani nevyvrátil žádné plány týkající se zahájení maloobchodních operací v zemi, ale znovu potvrdil strategický zájem společnosti o Egypt, který označil za „klíčovou bránu“ pro expanzi Applu do Afriky a na Blízký východ.

Podobné snahy měla před lety také Česká republika, kdy se začátkem roku 2019 setkal tehdejší premiér Andrej Babiš s generálním ředitelem Applu, Timem Cookem. Ačkoli Babiš svého času hýřil optimismem a dokonce i ustanovil koordinační tým při ministerstvu pro místní rozvoj, plány nakonec zůstal jen v hlavě předsedy hnutí ANO. Otázkou tedy zůstává, zda politická snaha Egypta dopadne lépe, než v případě Česka.

Ačkoli má Apple oficiální zastoupení v Česku, obchod Apple Store ze stále chybí. I když je síť prémiových resellerů, jako jsou iWant, iStyle či iStores, v tuzemsku poměrně hustá a aktivní, přeci jen se kvalitě a šíři poskytovaných služeb nemůže rovnat oficiálnímu maloobchodu Applu. Nejbližší obchody Apple Store se nachází kupříkladu ve Vídni či Drážďanech. Drobnou útěchou pro nás může být, že ani lidnatější a ekonomicky významnější Polsko taktéž nemá na svém území oficiální Apple Store.

