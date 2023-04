Před 50 lety se uskutečnil první mobilní hovor. Motorola díky němu vstoupila do dějin

První komerční hovor uskutečnil bývalý viceprezident Motoroly, Martin Cooper

Oním telefonem byl Motorola DynaTAC 8000X

S rozměry 330 × 44,5 × 89 milimetrů a hmotností 790 gramů bychom jej dnes za mobilní nepovažovali

Těžko uvěřit, že je tomu již 50 let od chvíle, kdy se uskutečnil první komerční hovor z mobilního telefonu. Co je dnes již naprosto běžnou součástí každodenního života bylo v tehdejší době výstřelek z budoucnosti – ostatně v době pevných linek a faxů zněla myšlenka permanentní dosažitelnosti jako sci-fi. A byla to firma Motorola, která se tímto nesmazatelně zapsala do dějin.

,,Když jsem 3. dubna 1973 uskutečnil první veřejný mobilní hovor, věděl jsem, že je to jen začátek, že Motorola a průmysl mobilních telefonů začínají revoluci v osobní komunikaci,“ řekl Martin Cooper, bývalý viceprezident a ředitel výzkumu a vývoje společnosti Motorola. ,,Od té doby se objevilo velké množství zásadních inovací, z nichž mnohé vytvořila společnost Motorola. Prvních padesát let bylo jen rozcvičkou. Čeká nás ještě mnoho vzrušujících pokroků, které změní lidstvo.”

Jeden z nejvýraznějších momentů v historii mobilních technologií nastal přesně před 50 lety, tedy 3. dubna 1973. Martin Cooper použil telefon Motorola DynaTAC 8000X k uskutečnění prvního komerčního mobilního hovoru na světě ze známé 6. Avenue v New Yorku. Pro společnost to znamenalo klíčový moment, protože uživatelé již nemuseli sedět u pevné linky nebo čekat u telefonu, aby nezmeškali hovor a také že mohli komunikovat s kýmkoli, kdykoli a odkudkoli.