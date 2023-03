Telefony jednou budou integrované ve vašem těle, tvrdí vynálezce prvního mobilu

Martin Cooper vymyslel a nechal zkonstruovat první mobilní telefon „do kapsy“

Podle jeho prognóz budou mít příští generace telefony zabudované pod kůží

Na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně převzal cenu za celoživotní přínos technologiím americký vynálezce Martin Cooper, který v roce 1973 sestrojil první kapesní mobilní telefon a o deset let později jej uvedl na trh jakožto model Motorola DynaTEC 8000x. Na dnešní poměry jde o úsměvný mobil, vážil totiž zhruba 1,1 kilogramu a do kapsy u kalhot se rozhodně nevešel.

Cooper se rozhodl nastínit budoucnost toho, jak podle něj budou vypadat mobilní telefony za několik desítek let. „Příští generace budou mít telefon zabudovaný pod kůží v uších,“ řekl Cooper v rozhovoru pro stanici CNBC. Smartphone se podle něj stane součástí lidského těla.

„Tělo je dokonalá nabíječka. Když jíte jídlo, vaše tělo si vytváří energii. K provozu tohoto zařízení v uchu bude zapotřebí jen malá část energie,“ vysvětlil svůj pohled na to, jak bude toto zařízení zabudované do lidského těla fungovat a kde bude brát energii.

Ačkoliv to zní velmi futuristicky, vyloučit tuto možnost nemůžeme nikdy. Nicméně zní zvláštně, že by uživatel musel každý rok nebo dva znovu na operaci, aby mu do ucha nainstalovali novější model. Co vy, chtěli byste mít telefon pod kůží?