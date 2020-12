Přechod Applu na ARM může pomoci Microsoftu. Vyšel nativní Lightroom pro macOS i Windows

Do dvou let se chystá Apple u svých počítačů přejít z procesorů od Intelu na vlastní ARMové čipy, což musí reflektovat i vývojáři aplikací. Chtějí-li, aby jejich aplikace a hry běžely nativně, musí provést jejich optimalizaci právě pro ARMové čipsety. Na tomto procesoru může paradoxně vydělat Microsoft.

Adobe vydává optimalizovaný Lightroom pro ARM jak na macOS, tak na Windows

Microsoft rovněž vstoupil do ARMové řeky, navenek dokonce dříve než Apple. Jenže zatímco v Cupertinu do toho skočili po hlavě, v Redmondu si ještě nestihli ani namočit kotníky. Microsoft za poslední rok vydal pouze jeden ARMový počítač Surface Pro X, zbytek jeho počítačové produkce pohání procesory od Intelu a AMD. Tak trochu za to může i kompatibilita aplikací, neboť ne všechny x86 tituly je možné spouštět na ARMu v emulaci, a Microsoft navíc není v tlaku na vývojáře dostatečně silný. Přechod Applu na ARM by mu ale mohl pomoci.

aKrátce po zahájení prodejů nových ARMových Maců vyšla první beta verze optimalizovaného grafického nástroje Adobe Photoshop, přičemž ve stejný den si ji mohli nainstalovat i majitelé ARMových počítačů s Windows. Ta samá písnička se nyní týká i aplikace Adobe Lightroom, která v tomto týdnu rovněž vyšla současně pro, a to dokonce v ostré verzi. Doufejme, že podobně rychlý progres uvidíme u dalších vývojářů aplikací a her.

Kromě optimalizace na nové čipsety se Lightroom společně s aplikacemi Camera Raw a Lightroom Classic (pro všechny podporované systémy) učí podpoře nového formátu ProRAW od Apple. Platforma iOS 14 navíc dostává nové widgety pro rychlé pořizování obrázků a videí s pomocí fotoaparátu Lightroom,