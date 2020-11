Photoshop míří na ARMové procesory. Vyšla beta pro macOS i Windows

Apple v tomto týdnu začal prodávat své první počítače poháněné vlastními ARMovými procesory a okamžitě zahájil sběr velmi kladných ohlasů; čipset Apple M1 skutečně poskytuje obdivuhodný výkon, jak procesorový, tak i grafický. I když nové jablečné počítače podporují díky emulátoru Rosetta 2 všechny dosavadní aplikace, lepší výkon pochopitelně nabízejí nativní aplikace psané přímo pro nové procesory. Mezi ně se brzy zařadí i populární grafický nástroj Adobe Photoshop.

Apple minulý týden na tiskové konferenci přislíbil, že nativní Photoshop dorazí na nové Macy v příštím roce, již nyní je však k dispozici první beta verze. Rozhodně se však nejedná o stabilní sestavení určené pro běžné použití; aplikace neumí otevřít všechny běžně podporované typy souborů, postrádá velké množství funkcí a některé z nich mohou vykazovat závažné chyby. ARMový Photoshop je zatím určen pouze pro testování a k hlášení nalezených chyb směrem k Adobe, na stabilnější sestavení si zřejmě budeme muset počkat déle.

Majitele ARMových počítačů s Windows (vesměs Surface Pro X) potěší i fakt, že beta verze nativního Photoshopu vyšla i pro tuto platformu. Aplikace je dostupná předplatitelům balíku Creative Cloud, oproti své jablečné obdobě by měla být vyladěnější – podle prvních poznatků serveru WindowsCentral se spouští rychleji než emulovaná verze a práce se stylusem Surface Pen je rychlejší. I v tomto případě však bude pro pracovní nasazení vhodnější vyčkat, až vyjde ostrá verze.

S ARMovými čipsety v počítačích je nutné v blízké budoucnosti počítat, což reflektuje i Google. Ten již na krátkou chvíli vydal optimalizovaný prohlížeč Chrome, byť jej musel záhy kvůli chybě způsobující pád prohlížeče stáhnout. Dá se však předpokládat, že jakmile se chybu podaří opravit, bude prohlížeč vydán znovu.

If you want to use Chrome on new Macs with Apple M1 chips, head to https://t.co/uIyDy5PSMS and download the Apple Silicon version we released in M87 today! pic.twitter.com/11uDaIYUR4

— Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 17, 2020