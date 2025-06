Pravda o Trumpově smartphonu: opravdu se vyrábí v USA, nebo je to levná čínská cetka?

Minulý týden americký prezident Donald Trump oznámil, že bude vyrábět vlastní mobilní telefon T1 Phone. Chce tím ukázat americkým firmám, že není problém vyrábět drahocennou elektroniku na území Spojených států, tento jeho smartphone má být totiž stoprocentně „Made in USA“. Moc informací ale Trump o svém projektu nezveřejnil a spekulace ohledně skutečného původu jeho telefonu se daly do pohybu.

Samé otázky. Trump představil vlastní značku mobilních telefonů v červnu, první dodávky tohoto smartphonu mají být v září. To znamená, že telefon už dávno musí být vyrobený, jinak by celý dodavatelský řetězec nezvládl zajisti dodávky do 3 měsíců od představení.

Spekuluje se i o tom, jaká firma za telefonem stojí. Sám prezident Trump nemá po boku nikoho, kdo by dokázal ve velkém vyrábět mobilní telefony. T1 Phone běží údajně na Androidu, Apple je tedy ze hry. K projektu se navíc nehlásí ani další (alespoň na oko) americké firmy, jako třeba Motorola nebo Tesla. Právě automobilka by čistě teoreticky měla být schopná podobné zařízení vyrobit. Ale skutečně na území USA? Je minimálně s podivem, že informace o připravovaném telefonu neunikly dávno před samotným představením.

Podle informací deníku The Financial Times, které získal přímo od tiskového oddělení Trumpovy firmy, má být smartphone vyráběn v továrnách v Alabamě, Kalifornii a na Floridě. Žádné konkrétnější informace nepadly. Jenže to je trochu v rozporu s tím, co slýcháme poslední dny. Apple ani Google se na výrobu svých produktů čistě v USA moc netváří, chybí pracovní síla a náklady na vývoj by masivně stouply.

Todd Weaver, ředitel americké společnosti Purism, která se zabývá výrobou telefonů postavených na vlastním systému PureOS, přímo řekl, že zařízení s výbavou jakou má Trumpův mobil T1 Phone není možné stoprocentně vyrobit v USA. Americká Federální obchodní komise (FTC) přímo stanovuje, že aby bylo možné prohlásit o přístroji že byl „stoprocentně Made in USA“, musí být všechny či téměř všechny součástky vyrobeny v tuzemsku; podíl zahraničních komponent musí být „zanedbatelný“.

Smartphone disponuje 6,78″ AMOLED displejem s rozlišením 1080 × 2460 px (396 ppi), systémem Android 15 a blíže nespecifikovaných osmijádrovým procesorem. K dispozici je 12 GB RAM a 256GB úložiště doplněné slotem na microSDXC kartu. Čtečka otisků prstů je integrována přímo do displeje.

Poměrně komicky (a čínsky) zní sestava fotoaparátů. Hlavní 50Mpx bez optické stabilizace obrazu doplňují dva zcela zbytečné 2Mpx senzory (makro a hloubkový). Video lze nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps. Přední selfie kamerka má rozlišení 16 megapixelů.

Kapacita akumulátoru je rovných 5 000 mAh, maximální dobíjecí výkon skrze USB-C je pouhých 20W.

Co jen přililo olej do ohně, je diskuze na sociálních sítích, že T1 Phone vypadá až nápadně jako smartphony nabízené v USA pod značkou REVVL. Ta vám možná moc známá není, nicméně jde o vlastní brand amerického operátora T-Mobile, pod kterým prodává své značkové smartphony na trhu v USA. Do Evropy se pak dostaly modely T Phone, T Phone Pro, T Phone 2 a T Phone 2 Pro.

So it appears that the new "Trump smartphone" is manufactured by Chinese-owned Wingtech/Luxshare. It's likely built in Kiaxing, Wuxi, or Kunming (China).

It looks like a reskinned REVVL 7 Pro 5G. Based on the renderings, it appears that the phone has a new enclosure and that the… pic.twitter.com/2LnUEHmM09

— Nick Freiling (@NickFreiling) June 19, 2025