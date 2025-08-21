Pozor při cestování letadlem. Tyto aerolinky zakázaly používat powerbanky na palubě

- Věděli jste o zákazu používání powerbank v letadle?
- Spousta asijských aerolinek, nově i Emirates, má velmi přísná pravidla
- Za žádných okolností byste neměli během letu powerbanku používat
Pokud v průběhu letošního roku poletíte na dovolenou nebo na delší pracovní cestu, určitě si s sebou přibalíte powerbanku – ať už na používání v cílové destinaci, nebo i během mnohahodinového letu. Jenže pozor, celá plejáda leteckých společností, včetně těch největších, od jara či podzimu letošního roku výrazně zpřísňuje pravidla pro powerbanky v letadle.
Zákaz powerbank v letadle
Diskuzi o powerbankách na palubě letadla vyvolalo sdělení arabské aerolinky Emirates, která zkraje měsíce informovala o tom, že od 1. října zakazuje používání jakýchkoliv powerbank během letu. Zároveň si můžete přibalit na cestu powerbanku s kapacitou maximálně 100 Wh (dle základního vzorce při 3,7 V cca 27 000 mAh). Kapacita musí být na powerbance čitelně uvedena, jinak vám ji může personál zabavit.
Emirates to komentuje na svých stránkách: „Zákazníci společnosti Emirates mohou i nadále přepravovat na palubě jednu powerbanku za níže uvedených podmínek, ale powerbanky nesmějí být používány v kabině letadla – ani k nabíjení zařízení z powerbanky, ani k jejich nabíjení z elektrické sítě letadla.“
Podmínky konkrétně stanovují, že cestující mohou mít přibalenou maximálně jednu powerbanku s výše uvedenou kapacitou, ta musí být v příručním zavazadle, nikoliv v odbaveném. Zároveň nesmí být powerbanka (či zavazadlo s ní) uloženo v přihrádce nad hlavou, ale musí být v batůžku pod sedadlem, případně na viditelném místě, například v síťce. Nesmí být během letu používána k nabíjení jakéhokoliv zařízení, ani nesmíte nabíjet powerbanku ze sítě v letadle.
Emirates: jde o eliminaci rizik
Emirates se také vyjadřuje k tomu, proč tato pravidla od října zavádí. Podle firmy docházelo v posledních letech stále častěji k incidentům s powerbankami, přestože není přesně jasné, co přesně je tím myšleno. Od nových pořádků si aerolinka ze Spojených arabských emirátů slibuje především snížení jakýchkoliv rizik, například exploze či vzplanutí powerbanky na palubě letadla.
„Po komplexním posouzení bezpečnosti zaujal Emirates pevný a proaktivní postoj k omezení rizik spojených s používáním powerbank na palubě letadel. V posledních letech došlo k výraznému nárůstu počtu zákazníků používajících powerbanky, což vedlo k nárůstu počtu incidentů souvisejících s lithiovými bateriemi na palubách letadel v celém leteckém průmyslu. […]
Nová pravidla společnosti Emirates výrazně sníží rizika spojená s powerbankami tím, že zakazují jejich používání na palubě letadla. Uložení powerbank na přístupných místech v kabině zajišťuje, že v ojedinělých případech požáru může vyškolený palubní personál rychle reagovat a oheň uhasit,“ stojí v uceleném vyjádření aerolinky Emirates.
V Evropě zatím zákaz nehrozí
Možná trochu s podivem však je, že Emirates v tomto radikálním kroku není první. Drtivá většina asijských aerolinek používání powerbank omezuje úplně stejně, a to mnohdy už od dubna letošního roku. Namátkou: Singapore Airlines, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, EVA Air, China Airlines, Thai Airways, AirAsia, Korean Air, Air Busan a další. Tchajwanský dopravce Starlux Airlines zavedl podobná opatření dokonce už v roce 2018.
Oproti tomu evropské letecké společnosti tak přísné parametry ještě nepřejaly. Ty největší, jako British Airways, Lufthansa, Ryanair, easyJet nebo Wizz Air mají standardní limity pro powerbanky – do 27 000 mAh, respektive 100 Wh – a na palubu povolují maximálně 2 kusy takových powerbank, do odbaveného zavazadla pochopitelně žádnou. Neexistuje však pravidlo, podle kterého byste měli zakázáno takovou powerbanku používat během letu. Tedy alespoň prozatím.