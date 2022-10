Lufthansa tvrdí, že AirTagy nesmí a zároveň smí do letadla. Jaká je ale pravda?

Podle oficiálního Twitteru Lufthansa nesmí být na palubě ani v prostoru pro odbavená zavazadla aktivní AirTag, protože polohové a přenosové služby všech elektronických zařízení musí být deaktivovány. Jenomže velká spousta cestujících vkládá AirTag do svých odbavených kufrů, aby eliminovali riziko ztráty zavazadla. To nyní Lufthansa zakazuje, tedy minimálně podle tvrzení na sociálních sítích.

Hi David, Lufthansa is banning activated AirTags from luggage as they are classified as dangerous and need to be turned off./Mony

