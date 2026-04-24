Pozor na poslední aktualizaci od Samsungu: tyto TOP modely jsou kvůli ní nepoužitelné

- Samsung patří mezi výrobce s nejlepší softwarovou podporou na trhu
- I mistr tesař se ale někdy utne a jihokorejský gigant se nyní pořádně sekl
- Vydal aktualizaci na své starší vlajky, která způsobuje extrémní vybíjení baterie
Samsung sice nabízí pro své telefony kvalitní a náležitě dlouhou podporu, ale ne vždy jde všechno tak, jak by mělo. Nedávno měl problémy s včasným dodáváním pravidelných bezpečnostních záplat, které standardně vycházejí každý měsíc, a nyní se objevily další potíže. Pokud jste na svou vlajku Galaxy S24 nebo S25 aplikovali poslední bezpečnostní záplatu a všímáte si obtíží s baterií, nejste sami a chyba není na vašem přijímači.
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Dubnová aktualizace s chybami
Samsung sice dubnovou bezpečnostní záplatu distribuoval včas a tak, jak by měl, ale možná by bylo lepší, kdyby ji ladil o trochu déle a vydal v lepším stavu. Na telefony řady Galaxy S25 dorazil tento update hned 6. dubna 2026 a poté zamířil na starší sérii Galaxy S24. Od té doby se ale začínají na různých fórech množit problémy s baterií.
Konkrétněji s jejím nadměrným vybíjením a přehříváním, což jsou věci, které výrazně ztěžují standardní používání telefonů. Uživatelé si stěžují hlavně prostřednictvím oficiálního fóra Samsungu a vypadá to, že komplikace je to docela velká. Někteří z majitelů uvádí, že se jim baterie telefonu vybije z velké části za pár hodin.
Problémy s vybíjením, nabíjením i teplem
Jeden z majitelů byl o něco konkrétnější a uvedl, že baterie u jeho modelu Galaxy S24 vydrží zhruba 3 hodiny a následné nabití na 100 % zabere 5 hodin. Další uživatel, který vlastní novější model Galaxy S25, dokonce uvedl, že mu baterie vydrží jen 2 hodiny od nabití. Problém je to tedy evidentně rozsáhlý a rozhodně se nejedná o samovolné vybíjení v rámci nějaké normální odchylky.
Někteří uživatelé zkontrolovali v nastavení baterie aktivitu a zjistili, že za těmito obtížemi pravděpodobně stojí bezpečnostní platforma Knox Matrix. Ta zřejmě neustále běží na pozadí, nadměrně zatěžuje procesor a způsobuje ono samovolné vybíjení. Tato vrstva má na starosti detekci hrozeb, izolaci napadených zařízení a bezpečné sdílení přihlašovacích údajů v Androidu.
Problém je prozatím bez odezvy
Je velmi pravděpodobné, že Samsung o tomto problému ví, ale oficiálně se k němu prozatím bohužel nevyjádřil. Uživatelů ale přibývá a nevypadá to, že by bylo možné tyto potíže vyřešit nějakým běžným zásahem. Dá se tedy předpokládat, že jihokorejský výrobce pracuje na opravě a poskytne nám více informací, jakmile ji bude mít připravenou k distribuci.