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Pozor na poslední aktualizaci od Samsungu: tyto TOP modely jsou kvůli ní nepoužitelné

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 24. 4. 15:00
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Samsung Galaxy S25 ve všech barevných variantách
  • Samsung patří mezi výrobce s nejlepší softwarovou podporou na trhu
  • I mistr tesař se ale někdy utne a jihokorejský gigant se nyní pořádně sekl
  • Vydal aktualizaci na své starší vlajky, která způsobuje extrémní vybíjení baterie

Samsung sice nabízí pro své telefony kvalitní a náležitě dlouhou podporu, ale ne vždy jde všechno tak, jak by mělo. Nedávno měl problémy s včasným dodáváním pravidelných bezpečnostních záplat, které standardně vycházejí každý měsíc, a nyní se objevily další potíže. Pokud jste na svou vlajku Galaxy S24 nebo S25 aplikovali poslední bezpečnostní záplatu a všímáte si obtíží s baterií, nejste sami a chyba není na vašem přijímači.

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Dubnová aktualizace s chybami

Samsung sice dubnovou bezpečnostní záplatu distribuoval včas a tak, jak by měl, ale možná by bylo lepší, kdyby ji ladil o trochu déle a vydal v lepším stavu. Na telefony řady Galaxy S25 dorazil tento update hned 6. dubna 2026 a poté zamířil na starší sérii Galaxy S24. Od té doby se ale začínají na různých fórech množit problémy s baterií.

Samsung Galaxy S24 na oficiální fotografii
Samsung Galaxy S24 na oficiální fotografii

Konkrétněji s jejím nadměrným vybíjením a přehříváním, což jsou věci, které výrazně ztěžují standardní používání telefonů. Uživatelé si stěžují hlavně prostřednictvím oficiálního fóra Samsungu a vypadá to, že komplikace je to docela velká. Někteří z majitelů uvádí, že se jim baterie telefonu vybije z velké části za pár hodin.

Problémy s vybíjením, nabíjením i teplem

Jeden z majitelů byl o něco konkrétnější a uvedl, že baterie u jeho modelu Galaxy S24 vydrží zhruba 3 hodiny a následné nabití na 100 % zabere 5 hodin. Další uživatel, který vlastní novější model Galaxy S25, dokonce uvedl, že mu baterie vydrží jen 2 hodiny od nabití. Problém je to tedy evidentně rozsáhlý a rozhodně se nejedná o samovolné vybíjení v rámci nějaké normální odchylky.

Problémy s vybíjením se týkají i řady Galaxy S25
Problémy s vybíjením se týkají i řady Galaxy S25

Někteří uživatelé zkontrolovali v nastavení baterie aktivitu a zjistili, že za těmito obtížemi pravděpodobně stojí bezpečnostní platforma Knox Matrix. Ta zřejmě neustále běží na pozadí, nadměrně zatěžuje procesor a způsobuje ono samovolné vybíjení. Tato vrstva má na starosti detekci hrozeb, izolaci napadených zařízení a bezpečné sdílení přihlašovacích údajů v Androidu.



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Problém je prozatím bez odezvy

Je velmi pravděpodobné, že Samsung o tomto problému ví, ale oficiálně se k němu prozatím bohužel nevyjádřil. Uživatelů ale přibývá a nevypadá to, že by bylo možné tyto potíže vyřešit nějakým běžným zásahem. Dá se tedy předpokládat, že jihokorejský výrobce pracuje na opravě a poskytne nám více informací, jakmile ji bude mít připravenou k distribuci.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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