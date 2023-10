Pozor! CarPlay má zásadní problém, který může ohrozit životy řidičů

Navigace skrze CarPlay se pro některé uživatele stala noční můrou

Apple Maps často ukazují špatnou polohu či znemožňují používání turn-by-turn navigace

Problém zdá se nemá žádného společného jmenovatele

Infotainment hraje v automobilech čím dál tím větší roli, přičemž velké automobily nejsou zrovna známy tím, že by svá vozidla osazovali kvalitním softwarem, který je uživatelsky vstřícný a pohodlný na ovládání. Nejen z tohoto důvodu vyvinul Apple své vlastní řešení s názvem CarPlay, které se automaticky aktivuje v kompatibilních vozidlech po připojení iPhonu. Tento systém uživatelům nabídne pohodlí a komfort, který je navíc nezávislý na aktualizacích ze strany výrobců automobilů. Jak se ale zdá, k dokonalosti má stále ještě daleko.

Po připojení iPhonu ke CarPlay je navigace značně nespolehlivá

Ačkoli lze využití CarPlay doporučit ve většině dostupných automobilů, přesto byste se měli vyvarovat jedné aplikaci, konkrétně mapám přímo od Applu. Ty už si svůj díl kontroverze užily především na začátku své existence a v poslední době to vypadalo, že se Apple Maps stávají plnohodnotným konkurentem pro řešení od Googlu. Podle všeho ale někteří uživatelé Apple Maps v rámci CarPlay hlásí problémy, které jsou nejen nepříjemné, ale mohou být i potenciálně nebezpečné pro všechny účastníky silničního provozu.

Chyba je poměrně jednoduchá – po připojení telefonu k automobilu a vyhledání vaší pozice na mapě skrze GPS se objeví jiná lokace, než na které se skutečně nacházíte. Občas také spojení se satelity kompletně zamrzne a přestane do vozidla vysílat vaši aktuální polohu, čímž se zastaví také navigace. To může způsobit celou řadu problémů, od těch relativně neškodných, jako je přejetí sjezdu z dálnice, až po ty závažnější, jako je špatné odbočení do uzavírky či jednosměrky. Ačkoli bychom se na navigaci neměli příliš spoléhat, obzvláště v neznámých místech je to často naše jediné vodítko a tudíž je poměrně nepříjemné, když se na GPS nemůžete spolehnout.

Podobné problémy hlásí uživatelé napříč značkami a týká se tak například Volkswagenu, Toyoty, Fordu či BMW. Chyba je o to kurióznější, že se podle všeho projevuje také na různých modelech iPhonu a dokonce i na různých verzích systému. Podobné chyby se odstraňují poměrně obtížně, neboť při absenci společného jmenovatele často vývojáři neví, odkud začít chybu napravovat. Jedním z možných řešení, než Apple celou záležitost vyřeší, je spuštění navigace předtím, než připojíte telefon ke CarPlay.