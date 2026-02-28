Pozdravit a poděkovat! Na chování zaměstnanců Burger Kingu bude dohlížet AI

- Burger King v USA spustil AI chatbota jménem Patty, který dohlíží na zaměstnance
- Umělá inteligence je implementovaná do sluchátek pracovníků a dokáže hodnotit jejich chování k hostům
- Na sociálních sítích za to fastfoodový řetězec schytal vlnu ostré kritiky
Známý fastfoodový řetězec Burger King spouští ve Spojených státech AI chatbota, který bude „žít“ ve sluchátcích zaměstnanců. Hlasová asistentka Patty bude součástí komplexní platformy s názvem BK Assistant, která by měla například pomáhat pracovníkům s přípravou pokrmů, ale také hodnotit, zda se k zákazníkům chovají dostatečně přátelsky. Od uživatelů na sociálních sítích za to společnost schytala pořádnou čočku.
Kontrola slušného vychování
Thibault Roux, ředitel digitálních služeb Burger Kingu, uvedl, že řetězec má k dispozici velké množství informací od franšízantů a hostů o tom, jak přátelské chování zaměstnanců definovat a měřit. Na základě těchto dat Burger King vycvičil umělou inteligenci tak, aby rozpoznávala určitá slova a fráze jako například „vítejte v Burger Kingu“, „prosím“ a „děkuji“. Manažeři jednotlivých poboček se pak budou moci AI asistentky zeptat, zda jsou jejich zaměstnanci dostatečně vstřícní k zákazníkům. „Má to sloužit jako nástroj pro koučink,“ vysvětluje Roux a dodává, že společnost už trénuje AI i k rozpoznávání tónu komunikace.
The video Burger King made for the AI Chatbot ''Patty'' https://t.co/ZMB5MSl1xS pic.twitter.com/bSaTqQ63Pz
— DANNYonPC (@DANNYonPC) February 26, 2026
Ahoj, tady Patty!
Virtuální asistentka Patty, poháněná technologií od OpenAI, má sloužit jako „hlas“ platformy BK Assistant, která shromažďuje data z konverzací v drive-thru, o kuchyňském vybavení, skladových zásobách a dalších oblastí podnikání Burger Kingu. Zaměstnanci na jejich základě mohou Patty klást různé otázky, například kolik plátků slaniny je třeba dát na určitý typ burgeru Whopper. Stejně tak si mohou třeba vyžádat pokyny k čištění stroje na přípravu nápojů.
Díky integraci s novým cloudovým systémem dokáže Patty upozorňovat manažery na probíhající údržbu zařízení nebo vyprodanou položku z menu. „Umělá inteligence do 15 minut vyřadí chybějící pokrm z nabídky – ať už objednáváte přes kiosek v restauraci nebo přes drive-thru, digitální menu bude neustále aktuální,“ říká Roux.
Burger King možná zabudovává zaměstnancům do sluchátek chatbota, ale na zavedení AI při objednávání v drive-thru se narozdíl od konkurence v podání McDonald’s nebo Taco Bell zatím nechystá. „Pracujeme na tom, zkoušíme to, ale stále je to dost riskantní,“ vysvětluje Roux. Ne všichni hosté jsou to podle něj připravení. Burger King plánuje spustit platformu BK Assistant ve všech restauracích v USA do konce roku 2026. Virtuální asistentku Patty zatím testouje v 500 restauracích.