Pozdě, ale přece. Samsung pracuje na křemíkových bateriích s obří kapacitou

- Samsung se dosud držel s kapacitou akumulátorů ve smartphonech při zemi
- Na rozdíl od čínské konkurence se zatím zdráhá nasadit uhlíkovo-křemíkové baterie
- Podle interních testů ale s touto technologií koketuje
Zatímco čínští výrobci už několik let ve svých zařízeních využívají uhlíkovo-křemíkové akumulátory s vysokou energetickou hustotou, velcí hráči jako Apple nebo Samsung se stále drží standardních Li-Ion článků. Jejich smartphony a tablety se tak v kapacitách baterií drží při zemi. Podle nejnovějších zjištění se ale zřejmě již brzy začne blýskat na „lepší“ časy.
Samsung si pohrává s uhlíkovo-křemíkovými bateriemi
Pokud si vedle sebe položíte papírové parametry smartphonů od Samsungu a od čínské konkurence, působí ty korejské jako chudí příbuzní. Nedávno představený vlajkový model Galaxy S26 Ultra například disponuje standardním 5 000mAh akumulátorem, přitom smartphony Honor Win nebo Realme P4 Power ze začátku letošního roku se pyšní dvojnásobnou kapacitou. Přitom se jedná o standardně vypadající telefony s běžnou tloušťkou i hmotností.
Samsung si je tohoto nedostatku vědom a pravděpodobně už dokonce pracuje na jeho řešení. Podle interních informací divize SDI testuje několik uhlíkovo-křemíkových akumulátorů s různými kapacitami:
- 12 000 mAh – akumulátor s označením SDI-DC12K-SiC-V2 se dvěma články o kapacitách 6 800 a 5 200 mAh. Jeho tloušťka má by měla být menší než 9,3 mm, ačkoliv 2 ze 7 testovaných vzorků byly údajně tlustší.
- 18 000 mAh – akumulátor s označením SDI-TC18K-SiC se třemi články o kapacitách 6 699 mAh, 6 000 mAh a 5 257 mAh. Souhrnná tloušťka se má vejít pod 12,3 mm, nicméně některé testovací modely byly tlustší.
- 20 000 mAh – o tomto modelu nemáme zatím žádné informace.
Kapacita akumulátorů je velmi působivá, ovšem v testech tyto baterie vykázaly poměrně zásadní nedostatky – modely s kapacitami 12 a 18 tisíc mAh například selhaly po zhruba 960 nabíjecích cyklech, přitom cílem je minimálně 1 500 cyklů.
Samsung tak má stále na čem pracovat – podle poznámek z testů se divize SDI snaží přepracovat jednotlivé vrstvy mezi články a způsoby, jakým jsou složené. Rovněž probíhají práce na firmwaru pro správu akumulátorů. Pokud by se Samsungu vývoj podařil, můžeme se údajně těšit na smartphony s několikadenní výdrží. 12 000mAh akumulátor by například měl v telefonu s permanentně zapnutou obrazovkou zajistit 20-25 hodin výdrže.
Kdy bychom se mohli dočkat nasazení, zatím netušíme. Podle raných spekulací Samsung plánoval nasadit uhlíkovo-křemíkové baterie do letošní řady Galaxy S26, to se ale nepovedlo. Teoreticky bychom se mohli dočkat příští rok v nástupnické řadě Galaxy S27, avšak záleží, jak se Samsungu bude dařit odstraňovat nedostatky technologie. Při vzpomínkách na „vybuchující“ Galaxy Note 7 se opatrnosti Samsungu nedivíme.
