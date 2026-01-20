Konec každodenního nabíjení! Smartphone od Realme nabídne 10 001mAh baterii

- Realme P4 nabídne několikadenní výdrž na jedno nabití
Ještě donedávna se mohlo zdát, že se kapacita akumulátorů ve smartphonech ustálí na hranici 5 000 mAh, poté ale přišly uhlíkovo-křemíkové baterie s vyšší energetickou hustotou, u nichž lze do stejného objemu uložit větší množství energie. Výrobci smartphonů díky této technologii odstartovali závody v tom, kdo „nacpe“ do běžně vypadajícího telefonu baterii s co největší kapacitou.
Realme P4: s 10 001mAh akumulátorem pod kapotou
Už na konci roku se objevilo několik smartphonů pyšnících se vysokou kapacitou akumulátorů, vlajkové i běžné telefony již běžně překračují hranici 7 000 mAh, Honor se dokonce dotknul milníku 10 000 mAh, tedy dvojnásobku ještě nedávno běžného standardu.
- Xiaomi 17 Pro Max – 7 500 mAh
- Oppo Find X9 Pro – 7 500 mAh
- Honor Magic 8 Lite – 7 500 mAh
- Honor 500 Pro – 8 000 mAh
- OnePlus Turbo 6 a 6V – 9 000 mAh
- Honor Win – 10 000 mAh
Přes 10 000 mAh se přehoupne i připravovaný smartphone Realme P4 Power – čínská firma ukázala design tohoto telefonu na sociálních sítích a potvrdila, že jeho akumulátor se bude pyšnit rekordní kapacitou… 10 001 mAh. O celou jednu mAh tak předčí nedávno představený Honor Win.
Realme P4 bude stavět na základech konceptuálního smartphonu Realme GT7, který výrobce představil loni v květnu – tento telefon se pyšnil akumulátorem s kapacitou 10 000 mAh, přesto měl v pase pouhých 8,5 mm a vážil 215 gramů. Předpokládáme, že chystaná produkční verze bude mít podobné proporce.
The unboxing video of the realme GT 10,000 mAh concept phone is here! Get ready for unparalleled power and performance! pic.twitter.com/22WWiIjbA8
— Chase (@ChaseXu_) May 6, 2025
Realme láká v propagačních materiálech až na týdenní výdrž, avšak této mety zřejmě půjde dosáhnout pouze s omezeným používáním. Při běžném používání nicméně odhadujeme, že meta 3-4 dny by nemusela být nedosažitelná. Akumulátor by pak měl splňovat veškeré bezpečnostní standardy – měl by ustát nešetrné zacházení a nemělo by u něj docházet k nafouknutí.
Realme P4 bude reprezentovat nový designový jazyk TransView s duálním provedením zad – spodní část telefonu bude hladká, horní pak bude skrze linky, perforování a falešné šrouby imitovat vnitřnosti telefonu. Telefon bude vybaven 6,78″ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz, dostupný bude v modré, oranžové a stříbrné barvě.
Premiéra Realme P4 se odehraje 29. ledna v Indii. Už po rozbalení na telefonu poběží Android 16 s novou verzí nadstavby Realme UI 7.0, přičemž výrobce slibuje 3 roky aktualizací systému a 4 roky bezpečnostních záplat.