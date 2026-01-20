TOPlist

Konec každodenního nabíjení! Smartphone od Realme nabídne 10 001mAh baterii

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 1. 20:00
0
Realme P4 ve třech barevných variantách
  • Realme P4 nabídne několikadenní výdrž na jedno nabití
  • V útrobách telefonu najdeme akumulátor s kapacitou 10 001 mAh
  • Premiéra telefonu se uskuteční už příští týden

Ještě donedávna se mohlo zdát, že se kapacita akumulátorů ve smartphonech ustálí na hranici 5 000 mAh, poté ale přišly uhlíkovo-křemíkové baterie s vyšší energetickou hustotou, u nichž lze do stejného objemu uložit větší množství energie. Výrobci smartphonů díky této technologii odstartovali závody v tom, kdo „nacpe“ do běžně vypadajícího telefonu baterii s co největší kapacitou.

Realme P4: s 10 001mAh akumulátorem pod kapotou

Už na konci roku se objevilo několik smartphonů pyšnících se vysokou kapacitou akumulátorů, vlajkové i běžné telefony již běžně překračují hranici 7 000 mAh, Honor se dokonce dotknul milníku 10 000 mAh, tedy dvojnásobku ještě nedávno běžného standardu.

  • Xiaomi 17 Pro Max – 7 500 mAh
  • Oppo Find X9 Pro – 7 500 mAh
  • Honor Magic 8 Lite – 7 500 mAh
  • Honor 500 Pro – 8 000 mAh
  • OnePlus Turbo 6 a 6V – 9 000 mAh
  • Honor Win – 10 000 mAh

Přes 10 000 mAh se přehoupne i připravovaný smartphone Realme P4 Power – čínská firma ukázala design tohoto telefonu na sociálních sítích a potvrdila, že jeho akumulátor se bude pyšnit rekordní kapacitou… 10 001 mAh. O celou jednu mAh tak předčí nedávno představený Honor Win.

Upoutávka na Realme P4

Realme P4 bude stavět na základech konceptuálního smartphonu Realme GT7, který výrobce představil loni v květnu – tento telefon se pyšnil akumulátorem s kapacitou 10 000 mAh, přesto měl v pase pouhých 8,5 mm a vážil 215 gramů. Předpokládáme, že chystaná produkční verze bude mít podobné proporce.

Realme láká v propagačních materiálech až na týdenní výdrž, avšak této mety zřejmě půjde dosáhnout pouze s omezeným používáním. Při běžném používání nicméně odhadujeme, že meta 3-4 dny by nemusela být nedosažitelná. Akumulátor by pak měl splňovat veškeré bezpečnostní standardy – měl by ustát nešetrné zacházení a nemělo by u něj docházet k nafouknutí.

Design zad Realme P4

Realme P4 bude reprezentovat nový designový jazyk TransView s duálním provedením zad – spodní část telefonu bude hladká, horní pak bude skrze linky, perforování a falešné šrouby imitovat vnitřnosti telefonu. Telefon bude vybaven 6,78″ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz, dostupný bude v modré, oranžové a stříbrné barvě.

Realme P4 v oranžové a stříbrné barvě

Premiéra Realme P4 se odehraje 29. ledna v Indii. Už po rozbalení na telefonu poběží Android 16 s novou verzí nadstavby Realme UI 7.0, přičemž výrobce slibuje 3 roky aktualizací systému a 4 roky bezpečnostních záplat.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Humanoidní robot před vlajkou Evropské unie (ilustrační obrázek)
EU si hraje na lídra AI, ale sype do ní jen drobné. USA a Čína se nám vysmějí do očí
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 19:00
0
Nano Banana Gemini
Z vtipu je teď globální hit: jak vznikl název Nano Banana?
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 18:00
0
Telefon Xiaomi Redmi Note 15
Xiaomi začíná prodávat nový bestseller. Za 3 992 Kč jen těžko najdete lepší telefon
PR článek
PR článek PR článek 17:25
České peníze, Kč, koruny
Česko sužuje epidemie falešných e-shopů. Slevy až 80 %, pak vás okradou
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
1

Kapitoly článku