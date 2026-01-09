Používáte na WhatsAppu skupiny? Tyhle tři novinky si ihned vyzkoušejte

- Kecálek WhatsApp se v první aktualizaci letošního roku zaměřil na skupinové konverzace
- Představil rovnou tři novinky, které uživatelé jistě ocení
- Všechny vychytávky se začínají mezi uživateli šířit postupně už nyní
WhatsApp patří mezi nejoblíbenější komunikační aplikace na světě. Ačkoli se většina konverzací odehrává mezi dvěma osobami, velké popularitě se těší také skupinové konverzace, kterým se populární platforma bude v letošním roce věnovat mezi prvními. WhatsApp právě oznámil své první nové funkce tohoto roku, které zahrnují tři vylepšení pro skupinové chaty. A co všechno do WhatsAppu přibyde?
Vylepšení skupinových konverzací
Trojice novinek se nazývá Členské štítky, Samolepky s textem a Připomenutí událostí. První jmenovaná umožní snadno a rychle rozlišit, kdo je kdo, což přijde vhod obzvláště v případě velkých skupinových konverzací. „Každý z nás má různé role a někdy je ve skupinovém chatu dobré dát k tomu trochu víc kontextu. Teď si můžete přidat vlastní štítek, který členům skupiny řekne víc o vaší roli. Štítek si můžete přizpůsobit pro každou skupinu, které jste členem. V jedné skupině můžete být Annin táta a ve druhé Brankář,“ uvádí WhatsApp.
Druhá novinka naopak umožní vypíchnout konkrétní zprávu a trochu ji oživit. „U zpráv, které chcete opravdu zvýraznit, můžete jakékoli slovo proměnit v samolepku zadáním textu do vyhledávače samolepek. Nově vytvořené samolepky můžete přidat přímo do balíčků samolepek. Nemusíte je nejdřív odeslat do chatu,“ vypichuje WhatsApp. Poslední novinka je pak spásou pro všechny, kteří často zapomínají na různé události. „Když ve skupinovém chatu vytvoříte a pošlete událost, můžete pozvaným nastavit vlastní předběžná připomenutí. Všichni tak budou vědět, kdy se máte sejít nebo kdy je třeba se připojit k hovoru – podle typu události,“ popisuje WhatsApp.
Není jasné, která verze aplikace WhatsApp pro iOS a Android je pro tyto nové funkce potřebná. I když byly členské značky oznámeny teprve dnes, zmínka o nich se objevila již v poznámkách k vydání aplikace před několika týdny. Není však neobvyklé, že WhatsApp spouští a oznamuje nové funkce v různých časových horizontech.