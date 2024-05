Potřebujeme více her jako Hi-Fi Rush, prohlásil Microsoft. Pak všem vývojářům rozdal výpovědi

Microsoft ocenil nenápadný hit loňského roku Hi-Fi Rush

Podle šéfa Xbox Game Studios potřebuje gigant z Redmondu více takových her

Překvapivé je, že jen před pár dny uzavřel studio Tango Gameworks, které mělo Hi-Fi Rush na svědomí

Microsoft patří bezesporu mezi důležité firmy na poli herního vývoje, tudíž jeho vyjádření mají značnou váhu. Někdy jsou ale slova a činy od sebe hodně vzdálené, a když se správně nezkoordinují, může z toho vzniknout bizarní situace, jako se tomu stalo nyní. Microsoft, respektive šéf Xbox Game Studios Matt Booty prohlásil pozitivní slova směrem k vývoji menších titulů, ovšem v kontextu nedávných kroků giganta z Redmondu bohužel působí trochu jinak, než jak Booty zamýšlel.

Když pravá ruka neví, co dělá levá

„Potřebujeme menší hry, které nám zajistí prestiž a ocenění,“ prohlásil Booty, přičemž na mysli měl bezesporu hry jako Hi-Fi Rush, které pozitivně překvapilo hráče začátkem loňského roku. Tato rytmická akční hra obsahovala hudbu skupin The Black Keys a Nine Inch Nails a výtvarný styl připomínal hyperstylizované hry z éry systému PS2. Pouhé čtyři měsíce po vydání dosáhla hra Hi-Fi Rush počtu 3 milionů hráčů. Během sezóny 2023 – 2024 hra získala ocenění Game Award, Game Developers Choice a BAFTA.

Kontroverzní na tomto prohlášení je ovšem fakt, že Microsoft před pár dny zavřel japonskou vývojářskou společnost Tango Gameworks, která měla za sebou právě vývoj Hi-Fi Rush. Nejen v tomto vyjádření je ovšem cítit značný rozpor. Microsoft totiž nesdělil údaje o prodejích, ale podle dostupných informací byl se hrou spokojen. Když se objevily zvěsti, že se hře komerčně nedaří, Aaron Greenberg, viceprezident marketingu her pro Xbox, napsal na sociální síť X (dříve Twitter), že Hi-Fi Rush „byl pro nás a naše hráče průlomovým hitem ve všech klíčových měřeních a očekáváních.“

To nicméně příliš nekoresponduje s uzavřením studia. Před hrou Hi-Fi Rush byla společnost Tango Gameworks známá pro své survival horory, jako jsou The Evil Within a Ghostwire: Tokyo. V rozhovoru pro Kinda Funny Games hovořil šéf Xboxu Phil Spencer o tom, jak je pro Xbox důležité umožnit studiím vytvářet hry mimo jejich komfortní zónu. „Chci týmům poskytnout tvůrčí platformu, aby mohly uplatnit své schopnosti a aspirace,“ řekl Spencer. Rozpuštění studia sice vývojáři opustili svou komfortní zónu, nicméně pravděpodobně trochu jinak, než jak si představovali. Podobné rozporuplné kroky nejsou dobrým signálem jak pro investory, tak ani pro samotné hráče.