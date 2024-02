Tyto hry ztratí Xbox exkluzivitu. Na co se mohou těšit hráči na PS5 a Nintenda Switch?

Čtveřice exkluzivit Xboxu zamíří na konkurenční konzole Sony PlayStation a Nintendo Switch

Jedná se o Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded a Sea of Thieves

První hra dorazí ke konkurenci již dnes, poslední se dočkáme 30. dubna

Několik posledních dní se hojně spekulovalo o tom, že Microsoft uvolní otěže některým svým exkluzivním titulům, které by mohly zamířit na konkurenční platformy. Tyto spekulace později potvrdil sám šéf Xboxu Phil Spencer, který v podcastu Xboxu potvrdil konec exkluzivity pro čtyři hry, avšak v té době ještě neupřesnil, o jaké tituly se bude jednat. Nyní je informace o těchto hrách již oficiální a nutno podotknout, že jde o velmi zajímavé kousky.

Pirátské dobrodružství i rytmická akční řežba

Na konzolích od Sony a Nintenda se objeví tituly Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded a Sea of Thieves, což jsou mezi hráči i kritiky poměrně populární tituly. Pentiment má na svědomí známé studio Obsidian Entertainment a hra vás vezme do bavorských Alp středověké Evropy, kde se jako písař Andreas Mahler budete snažit rozluštit vraždu ve stylu Jména růže. Pozornost si hra získala především svým vizuálním stylem, který vychází právě ze středověkých malůvek, přičemž konverzace jsou taktéž stylizovány do dobového úzu a mají své unikátní vyznění.

Hi-Fi Rush je naproti tomu frenetická akční hra, která nezapírá svou anime stylizaci, rychlé tempo a soubojový styl postavený na rytmickém mačkání tlačítek podle hudebního podkresu. Jak hráči, tak kritici se v tomto případě shodli na tom, že se jedná o velké překvapení loňského roku.

Grounded už není nejnovější hrou, avšak kooperace mezi zmenšenými hráči, kteří se musejí popasovat s nástrahami obyčejného dvorku, má své unikátní kouzlo. O kooperaci je také poslední titul Sea of Thieves, který patří mezi klenoty Xboxu, a i přes své cílení na mladší hráče nevynechá Xbox jedinou příležitost, kdy může tento titul propagovat. Rozšíření hráčské základny jistě uvítají jak stávající hráči, tak ti noví, kteří si kvůli této hře nechtěli kupovat konzoli od Microsoftu.

Pentiment bude k dispozici pro PlayStation 4, PlayStation 5 a Nintendo Switch od dnešního dne, tedy 22. února, Hi-Fi Rush zamíří na PlayStation 5 19. března s možností předobjednávky od dnešního dne, Grounded dorazí na PlayStation 4, PlayStation 5 a Nintendo Switch 16. dubna, přičemž nebude chybět ani crossplay mezi všemi platformami, a Sea of Thieves zamíří na PlayStation 5 už 30. dubna.

Na který titul se na konkurenčních platformách nejvíce těšíte? Dejte nám vědět do komentářů.