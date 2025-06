Potěší displejem, zklame procesorem. Známe klíčové parametry iPhonu 17

Pokud se nestane něco neočekávaného, Apple na konci letošního léta představí čtveřici nových iPhonů. Oproti minulým letům se dočkáme poměrně výrazné změny celého portfolia – nejméně úspěšnou variantu Plus nahradí super tenký iPhone 17 Air, a kromě toho tři ze čtyř iPhonů dostanou nový design zad. Nejkonzervativnější má být Apple u základního iPhonu 17, který by měl vypadat podobně jako současný iPhone 16 a dokonce prý dostane i stejný čipset.

O základním iPhonu 17 se v uplynulém týdnu rozpovídalo několik uznávaných analytiků, mezi nimi i Ross Young, ředitel Display Supply Chain Consultants. Podle jeho informací získaných z dodavatelských řetězců by měl základní iPhone 17 dostat větší displej s úhlopříčkou 6,3″, čímž by dorovnal variantu Pro. Teoreticky by se mohlo jednat o tu samou obrazovku – spekuluje se totiž, že i základní model se letos konečně dočká zvýšené obnovovací frekvence 120 Hz.

The iPhone 17 will reportedly feature the same A18 chip and 8GB of RAM as the iPhone 16

Source: Jeff Pu

