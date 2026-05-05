TOPlist

Policisté už nejsou před autonomními vozidly bezbranní: v Kalifornii je budou moci pokutovat

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 5. 10:30
0
Autonomní vozidlo Waymo
  • Firmy provozující autonomní vozidla se už nebudou vyhýbat pokutám
  • V Kalifornii je budou moci policisté pokutovat za porušování dopravních předpisů
  • Opatření přichází poté, co se i robotické systémy ukázaly být náchylné k porušování zákonů

Autonomní vozidla se v dohledné době s vysokou pravděpodobností dočkají mnohem většího rozšíření. Ostatně řada lidí jednoduše nechce sama řídit, případně využívat služeb taxi, jejichž kvalita je do značné míry závislá na řidičích. Autonomně se pohybující vozidlo na silnicích s sebou nicméně nese spoustu otázek, včetně té nejpalčivější – pokud bude součástí dopravní nehody, nebo dokonce bude jeho viníkem, jak takovou situaci řešit z pohledu práva? Ve Spojených státech, konkrétně v Kalifornii, se rozhodli celý problém rozseknout.

Pokuta pro neukázněná autonomní vozidla

Autonomní vozidla brázdící kalifornské silnice již od 1. července nebudou ušetřena dopravních pokut. Nová nařízení, která tento týden oznámil kalifornský úřad pro registraci vozidel, umožňují orgánům činným v trestním řízení vydat výrobcům autonomních vozidel oznámení o nesouladu s předpisy pro autonomní vozidla, pokud jedno z jejich vozidel spáchá dopravní přestupek, jako je například projetí na červenou nebo nezastavení před školním autobusem. Aktualizovaná nařízení přicházejí po letech virálně šířených dopravních přestupků a četných bezpečnostních vyšetřování týkajících se robotaxi.

Systém Full Self-Driving (FSD) společnosti Tesla je rovněž předmětem vyšetřování kvůli projíždění na červenou a jízdě v protisměru. Nyní mohou být společnosti provozující bezpilotní vozidla za tato porušení pokutovány, alespoň v Kalifornii. Nová kalifornská nařízení by také mohla pomoci zabránit tomu, aby bezpilotní auta překážela při mimořádných událostech, jako například při incidentu v San Franciscu v loňském roce, kdy vozidla Waymo zablokovala dopravu během výpadku proudu.



Autonomní vozidlo Waymo



Nepřehlédněte

Děsivá nehoda robotického taxi: Waymo srazilo dítě před školou

Společnosti zabývající se autonomními vozidly budou nyní muset reagovat na volání záchranných složek do 30 sekund a musí umožnit záchranářům vydávat elektronické pokyny pro geofencing, které zabrání autonomním vozům vjezdu do aktivních nouzových zón. Jakákoli bezpilotní auta, která se již v dané oblasti nacházejí, budou muset odjet. Nové předpisy také umožňují společnostem provozujícím autonomní vozidla testovat a nasazovat těžké autonomní vozy a zahrnují požadavky na kvalifikaci pro získání licence, povolení a školení pro dálkové řidiče a asistenty.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Sony Xperia 1 VII fotoaparát
Amazon omylem zalistoval chystanou Xperii 1 VIII: za tuhle cenu ji nikdo nekoupí
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:00
0
T-Mobile logo
T-Mobile ukázal budoucnost: robotičtí psy, AI v síti operátora a kvantová teleportace
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 8:00
0
Televize TCL X11L
Televize za čtvrt milionu? Na český trh míří unikátní televize od TCL s technologií SQD-Mini LED
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0
MacBook Neo recenze: proč je tohle nejlepší notebook právě pro vás?
Kupujte, dokud jsou. Applu hrozí, že zařízne nejlevnější MacBook Neo
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 17:00
0
Robotický vysavač Mova Z60 Ultra Roller Complete
Hledáte optimální dárek ke Dni matek? Mova vám vytrhne trn z paty nejen s chytrým vysavačem
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 14:30
6

Kapitoly článku