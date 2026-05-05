Policisté už nejsou před autonomními vozidly bezbranní: v Kalifornii je budou moci pokutovat

Autonomní vozidla se v dohledné době s vysokou pravděpodobností dočkají mnohem většího rozšíření. Ostatně řada lidí jednoduše nechce sama řídit, případně využívat služeb taxi, jejichž kvalita je do značné míry závislá na řidičích. Autonomně se pohybující vozidlo na silnicích s sebou nicméně nese spoustu otázek, včetně té nejpalčivější – pokud bude součástí dopravní nehody, nebo dokonce bude jeho viníkem, jak takovou situaci řešit z pohledu práva? Ve Spojených státech, konkrétně v Kalifornii, se rozhodli celý problém rozseknout.
Pokuta pro neukázněná autonomní vozidla
Autonomní vozidla brázdící kalifornské silnice již od 1. července nebudou ušetřena dopravních pokut. Nová nařízení, která tento týden oznámil kalifornský úřad pro registraci vozidel, umožňují orgánům činným v trestním řízení vydat výrobcům autonomních vozidel oznámení o nesouladu s předpisy pro autonomní vozidla, pokud jedno z jejich vozidel spáchá dopravní přestupek, jako je například projetí na červenou nebo nezastavení před školním autobusem. Aktualizovaná nařízení přicházejí po letech virálně šířených dopravních přestupků a četných bezpečnostních vyšetřování týkajících se robotaxi.
Systém Full Self-Driving (FSD) společnosti Tesla je rovněž předmětem vyšetřování kvůli projíždění na červenou a jízdě v protisměru. Nyní mohou být společnosti provozující bezpilotní vozidla za tato porušení pokutovány, alespoň v Kalifornii. Nová kalifornská nařízení by také mohla pomoci zabránit tomu, aby bezpilotní auta překážela při mimořádných událostech, jako například při incidentu v San Franciscu v loňském roce, kdy vozidla Waymo zablokovala dopravu během výpadku proudu.
Společnosti zabývající se autonomními vozidly budou nyní muset reagovat na volání záchranných složek do 30 sekund a musí umožnit záchranářům vydávat elektronické pokyny pro geofencing, které zabrání autonomním vozům vjezdu do aktivních nouzových zón. Jakákoli bezpilotní auta, která se již v dané oblasti nacházejí, budou muset odjet. Nové předpisy také umožňují společnostem provozujícím autonomní vozidla testovat a nasazovat těžké autonomní vozy a zahrnují požadavky na kvalifikaci pro získání licence, povolení a školení pro dálkové řidiče a asistenty.