Děsivá nehoda robotického taxi: Waymo srazilo dítě před školou

- Robotické taxi od společnosti Waymo čelí vyšetřování ze strany policie
- V kalifornském městě Santa Monica totiž srazilo před školou malé dítě, které naštěstí utrpělo jen lehká zranění
- Zástupci Waymo se brání tím, že autonomní systém zabránil vážnější nehodě
Autonomní vozidla jsou velkým tématem ve světě motorismu, především pak za velkou louží. Zatímco v Evropě jsme k samořiditelným vozům poměrně skeptičtí a s jejich vpuštěním na silnice příliš nespěcháme, ve Spojených státech tak ostýchaví nejsou.
To s sebou nese pozitiva, jako je rychlejší vývoj nových technologií, ale bohužel také negativa. S tím se nyní potýká společnost vyrábějící a provozující robotické taxi Waymo. Firma je předmětem vyšetřování poté, co jedno z jejich robotických taxi srazilo dítě, které vběhlo na ulici poblíž školy v kalifornském městě Santa Monica.
Robotické taxi srazilo před školou dítě
Robotické taxi Waymo srazilo 23. ledna dítě poblíž základní školy v kalifornském městě Santa Monica, způsobilo mu lehká zranění a přimělo Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) k zahájení vyšetřování. K incidentu došlo v době, kdy děti přicházely do školy, v blízkosti se nacházely další děti, dopravní strážník a několik vozidel zaparkovaných v druhé řadě, uvedlo NHTSA. Dítě přeběhlo ulici zezadu SUV zaparkovaného v druhé řadě směrem ke škole a bylo sraženo vozidlem Waymo.
V blogovém příspěvku Waymo uvedlo, že jeho vozidlo jelo rychlostí 27 kilometrů za hodinu, když jeho autonomní systém detekoval dítě, a poté prudce zabrzdil, čímž snížil rychlost na 9 kilometrů za hodinu před nárazem. Dítě údajně ihned vstalo a odešlo na chodník, přičemž Waymo kontaktovalo tísňovou linku 911. „Vozidlo se přesunulo na kraj silnice a zůstalo tam, dokud policie nevydala povolení k opuštění místa nehody,“ uvedla společnost.
NHTSA uvedlo, že prošetří, zda robotaxi projevilo náležitou opatrnost, mimo jiné s ohledem na jeho blízkost k základní škole v době přivážení dětí a dalších potenciálně zranitelných účastníků silničního provozu. Úřad také prošetří zamýšlené chování Waymo ve školních zónách a sousedních oblastech, zejména během běžných časů vyzvedávání a vysazování dětí ze školy, včetně, ale nejen, dodržování stanovených rychlostních limitů. Waymo tvrdí, že reakce jeho autonomního systému pravděpodobně zabránila vážnějšímu zranění dítěte.
Nepřehlédněte
K incidentu došlo poté, co úřad NHTSA oznámil, že zahájí vlastní vyšetřování incidentů, při nichž robotická taxi Waymo projížděla kolem školních autobusů, které vyzvedávaly a vysazovaly žáky v Austinu v Texasu. Waymo vydalo v prosinci 2025 bezpečnostní svolávací akci, která měla tento problém vyřešit, ale následně byly hlášeny další incidenty.