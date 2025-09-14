TOPlist

Policie zabavila prototypy Nintenda ze smetiště. Sega je údajně omylem vyhodila

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 14. 9. 12:00
0
Mario zatýkán britskou policií (ilustrační obrázek)
  • Britský prodejce koupil velké množství her a prototypů společnosti Nintendo ze smetiště
  • Policie je nicméně zabavila a obvinila jej z praní špinavých peněz
  • Jejich původní vlastník Sega je pravděpodobně vyhodil omylem

Starý hardware může být pro jednoho přítěží, nicméně pro fanoušky retra se často jedná o zlatý důl. Najít historické kousky, ať už funkční, či nefunkční, lze kolikrát i na velmi bizarních místech. Výjimkou nejsou ani smetiště, kam příležitostně někdo vyhodí zastaralý hardware, za který jsou někteří ochotni zaplatit malé jmění. To byl i případ jednoho britského prodejce, který z místního smetiště zakoupil vývojářské verze konzolí od Nintenda za přibližně 10 tisíc liber, tedy v přepočtu zhruba 280 tisíc korun. Jeho radost nicméně neměla dlouhého trvání.

Policejní razie zajistila legálně získané prototypy

Krátce po jeho koupi mu na dveře zaklepala britská policie s tím, že prototypy zabavuje. Podle strážců zákona totiž prototypy pocházely z kanceláří konkurenční Segy, která údajně neměla v úmyslu se těchto zařízení zbavovat. Sega přesunula svou evropskou pobočku z Brentfordu v západním Londýně do obchodního parku Chiswick Business Park na začátku tohoto roku a během přesunu některý z pracovníků pravděpodobně starý hardware konkurenční firmy považoval za elektroodpad, a tak se jej zbavil.

Podle časopisu Time Extension zhruba tři měsíce poté, co prodejce zakoupil retro hardware od pracovníka smetiště, přišla policie zařízení zabavit. „Kolem 7:30 ráno mě probudilo hlasité klepání na dveře,“ řekl prodejce časopisu. „Když jsem otevřel, stálo tam asi deset policistů. Sdělili mi, že jsem zatčen za praní špinavých peněz a že přišli zabavit vývojářské konzole a herní cartridge.“ Kromě prototypů Game Boy Advance, Nintendo DSi, 2DS, 3DS, Wii a Wii U obsahovala sbírka také řadu her, včetně Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, Sonic Generations, Mario & Sonic at the Winter Olympic Games, Phantasy Star 0 a mnoha dalších. Není jasné, zda byly hry zabaveny policií.



Mario zatýkán britskou policií (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Policie zabavila prototypy Nintenda ze smetiště. Sega je údajně omylem vyhodila

Jen několik dní poté, co byl prodejce propuštěn, jej policie údajně požádala, aby podepsal „formální žádost o zřeknutí se práv“, ve kterém se má vzdát vlastnictví vývojářských prototypů, což naznačuje, že konzole získal poctivým způsobem. Prodávající po odmítnutí podepsat zřeknutí se práv nedostal od policie žádnou odpověď a ani Sega se mu neozvala, přestože byl „uveden v šesti samostatných předžalobních výzvách“, jak sdělil časopisu Time Extension. Jestli se někdy svých konzolí a her dočká, prozatím není jasné.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Ilustrace AI moderátora podcastu
AI vyrábí 3 000 podcastů týdně. Jeden díl vyjde na dolar a vydělává už po 20 přehráních
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 9:34
0
iPhone Air – barevné varianty
iPhone Air ztenčoval, kde se dalo. Apple kvůli němu musel inovovat i USB-C
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 8:00
0
Sam Altman s účtem za elektřinu (ilustrační obrázek)
Microsoft se připravuje na „rozvod“ s OpenAI, zrychluje vývoj vlastní AI a chce používat i konkurenční řešení
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 12:00
0

Kapitoly článku