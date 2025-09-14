Policie zabavila prototypy Nintenda ze smetiště. Sega je údajně omylem vyhodila

- Britský prodejce koupil velké množství her a prototypů společnosti Nintendo ze smetiště
- Policie je nicméně zabavila a obvinila jej z praní špinavých peněz
- Jejich původní vlastník Sega je pravděpodobně vyhodil omylem
Starý hardware může být pro jednoho přítěží, nicméně pro fanoušky retra se často jedná o zlatý důl. Najít historické kousky, ať už funkční, či nefunkční, lze kolikrát i na velmi bizarních místech. Výjimkou nejsou ani smetiště, kam příležitostně někdo vyhodí zastaralý hardware, za který jsou někteří ochotni zaplatit malé jmění. To byl i případ jednoho britského prodejce, který z místního smetiště zakoupil vývojářské verze konzolí od Nintenda za přibližně 10 tisíc liber, tedy v přepočtu zhruba 280 tisíc korun. Jeho radost nicméně neměla dlouhého trvání.
Policejní razie zajistila legálně získané prototypy
Krátce po jeho koupi mu na dveře zaklepala britská policie s tím, že prototypy zabavuje. Podle strážců zákona totiž prototypy pocházely z kanceláří konkurenční Segy, která údajně neměla v úmyslu se těchto zařízení zbavovat. Sega přesunula svou evropskou pobočku z Brentfordu v západním Londýně do obchodního parku Chiswick Business Park na začátku tohoto roku a během přesunu některý z pracovníků pravděpodobně starý hardware konkurenční firmy považoval za elektroodpad, a tak se jej zbavil.
Podle časopisu Time Extension zhruba tři měsíce poté, co prodejce zakoupil retro hardware od pracovníka smetiště, přišla policie zařízení zabavit. „Kolem 7:30 ráno mě probudilo hlasité klepání na dveře,“ řekl prodejce časopisu. „Když jsem otevřel, stálo tam asi deset policistů. Sdělili mi, že jsem zatčen za praní špinavých peněz a že přišli zabavit vývojářské konzole a herní cartridge.“ Kromě prototypů Game Boy Advance, Nintendo DSi, 2DS, 3DS, Wii a Wii U obsahovala sbírka také řadu her, včetně Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, Sonic Generations, Mario & Sonic at the Winter Olympic Games, Phantasy Star 0 a mnoha dalších. Není jasné, zda byly hry zabaveny policií.
Jen několik dní poté, co byl prodejce propuštěn, jej policie údajně požádala, aby podepsal „formální žádost o zřeknutí se práv“, ve kterém se má vzdát vlastnictví vývojářských prototypů, což naznačuje, že konzole získal poctivým způsobem. Prodávající po odmítnutí podepsat zřeknutí se práv nedostal od policie žádnou odpověď a ani Sega se mu neozvala, přestože byl „uveden v šesti samostatných předžalobních výzvách“, jak sdělil časopisu Time Extension. Jestli se někdy svých konzolí a her dočká, prozatím není jasné.