Podváděli jste díky AI, osočil profesor studenty! Nechal se napálit ChatGPT

Vysokoškolský pedagog chtěl nachytat studenty při podvádění

Diplomové práce nechal zpětně ověřit umělou inteligencí, zda je sama nevygenerovala

Neuvědomil si, že ChatGPT tohoto není schopné

S příchodem ChatGPT a podobných umělých inteligencích vzrostly obavy celé řady vzdělávacích institucí z toho, že by je studenti mohli zneužívat pro psaní nejen seminárních prací, ale rovnou i těch diplomových. Dostupné umělé inteligence sice umí na základě zadání vygenerovat libovolně dlouhý text, nicméně jeho kvalita je s přimhouření očí diskutabilní, obzvláště pokud vezmeme v potaz nároky vysokoškolského studia. I přes značnou nespolehlivost umělé inteligence měl profesor z texaské A&M University obavy, že jeho studenti tyto nástroje zneužívají.

Rozhodl se proto využít proti studentům jejich vlastní zbraně a diplomové práce zkopíroval do ChatGPT, přičemž se dotázal, zda některé části těchto prací byly vygenerovány s pomocí umělé inteligence. Na základě výsledků podle všeho potrestal 15 studentů, u kterých ChatGPT detekovalo, že jejich práce byly zcela či částečně vygenerovány počítačem. Dotčeným studentům odmítl práce ohodnotit.

Co se mohlo profesorovi zdát jako geniální plán, jak využít nástroje podvodných studentů proti jim samotným, je ale v praxi o poznání složitější. Pedagog si patrně neuvědomil, že ChatGPT nedokáže rozpoznat text vygenerovaný umělou inteligencí a tak její hodnocení je víceméně střelba na slepo. Přitom na trhu existují softwarová řešení jako Turn It In či GPTZero, která s různou úspěšností dokáží alespoň částečně rozpoznat generované texty. Třešničkou na dortu je fakt, že ChatGPT určilo i profesorovu práci z roku 2021 jako vygenerovanou umělou inteligencí.