Poco X8 Pro (Max) míří na český trh: špičková výbava, dlouhá výdrž a atraktivní cena

- Značka Poco přichází na český trh s novými smartphony řady X8 Pro
- Vyšší model Poco X8 Pro Max potěší výkonným čipsetem, ultrazvukovou čtečkou a podporou eSIM
- Poco X8 Pro zase láká na menší rozměry a nižší cenu
- Ceny startují na 9 299 Kč, v předprodeji lze ale až 1 800 korun ušetřit
Značka Poco, za kterou stojí čínské Xiaomi, dnes představila dvojici nových smartphonů Poco X8 Pro a X8 Pro Max. Tentokráte jsme se nedočkali žádného základního modelu, a ani nemáme žádné náznaky o tom, že by měl přijít později – Poco chce zkrátka svým zákazníkům nabídnout „Pro“ zážitek. Ani jeden z představených telefonů není úplně žhavou novinkou, jedná se o přebrandované smartphony Redmi Turbo 5 a Turbo 5 Max z ledna letošního roku. Tyto telefony se nicméně prodávají pouze v Číně, zatímco pod praporem Poco míří do celého světa, a tedy i do České republiky.
Poco X8 Pro Max: větší, výkonnější, vybavenější
Vybavenější novinkou je model s „jablečným“ názvem Poco X8 Pro Max. V případě značky Poco ale toto označení neznamená pouze větší displej, ale celkově vybavenější zařízení. Poco X8 Pro Max láká na elegantní design s plochými kovovými boky a decentním provedením zadního fotoaparátu se dvěma velkými čočkami soustředěnými do oválného ostrůvku. Čočky jsou obehnány LED diodami s dynamickým RGB osvětlením při notifikacích, hraní her nebo při nabíjení.
Záda telefonu jsou vyrobená ze sklolaminátu, který v případě bílé varianty mění po šířce zařízení texturu. Modrá a černá varianta pak mají záda klasicky plochá. Poco X8 Pro Max má rozměry 162,9 × 77,9 × 8,2 mm a váží 218 gramů. Telefon se nezalekne ani vody ani prachu, splňuje totiž krytí IP66, IP68, IP69 a IP69K.
Přes čelní stranu se rozpíná 6,83″ displej obklopený tenkými rámečky. Jedná se o AMOLED panel s 1,5K rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů. Součástí obrazovky je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 20Mpx selfie kamerku. Na zadní straně telefonu se nachází dva fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Light Fusion 600) s optickou stabilizací a světelností f/1.5
- 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
Teleobjektiv bohužel chybí, což bychom u telefonu s označením Pro Max neočekávali. Poco alespoň slibuje ostré a živé snímky za všech světelných podmínek, a také spoustu chytrých pomocníků, např. pro zachycení rychle se pohybujících objektů nebo pro AI úpravy pořízených snímků.
Poco X8 Pro Max pohání výkonný 3nm čipset MediaTek Dimensity 9500s ve spolupráci s 12 GB LPDDR5X. Rychlé úložiště typu UFS 4.1 bude nabízeno ve dvou kapacitách – 256 a 512 GB. Tato sestava si vykoledovala v benchmarku AnTuTu přes 3 miliony bodů, což tento telefon doslova předurčuje k hraní mobilních her.
Pro tyto účely Poco připravilo i několik speciálních režimů, např. WildBoost Optimalization zabraňující propadům snímkové frekvence, nebo Super Resolution Touch a Game HDR pro detailnější obraz a citlivější ovládání dotykem. Telefon také podporuje hardwarově akcelerovaný Ray Tracing. O chlazení se stará systém Poco 3D IceLoop Cooling System s kapalinovou chladicí plochou o výměře 5 800 mm2, která dokáže snížit teplotu čipsetu až o 3°C.
Poco X8 Pro Max disponuje obří křemíkovo-uhlíkovou baterií s kapacitou 8 500 mAh, která má poskytnout až dvoudenní výdrž a dlouhou životnost – výrobce slibuje udržení minimálně 80 procent kapacity po 1 600 nabíjecích cyklech. Nabíjení je možné pouze kabelem, a to výkonem až 100 wattů. Nechybí ani reverzní nabíjení s výkonem až 27 wattů, opět pouze po kabelu.
Telefon nabízí moderní bezdrátovou konektivitu v podobě 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a NFC, nechybí ani podpora eSIM. O kvalitní zvuk se stará dvojice symetrických reproduktorů s možností navýšení hlasitosti až o 400 procent.
Poco X8 Pro: stejný design, menší rozměry
Poco X8 Pro je o něco málo menší než varianta Max, designové linie jsou ale totožné – opět zde máme ploché hliníkové boky, oválný ostrůvek fotoaparátu a tři barevné varianty. Černá a bílá zůstávají, namísto modré dostáváme zelenou. Telefon má rozměry 157,5 × 75,2 × 8,4 mm a váží 201 gramů, nechybí ani zvýšená odolnost IP66, IP68, IP69 a IP69K.
Menší fyzické rozměry znamenají i menší displej – Poco použilo 6,59″ AMOLED zobrazovač s 1,5K rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí se stropem na 120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů. Součástí displeje je i čtečka otisků prstů, tentokráte ale pouze v optické variantě. Selfie kamerka má stejně jako u modelu Max rozlišení 20 megapixelů, obdobná je i fotovýbava na zádech, rozdílný je pouze fotočip u hlavního fotoaparátu:
- 50Mpx hlavní (Sony IMX882) s optickou stabilizací a světelností f/1.5
- 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
V Poco X8 Pro debutuje 4nm čipset MediaTek Dimensity 8500-Ultra opírající se o 8 nebo 12 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 nebo 512 GB. Výsledkem v AnTuTu se výrobce tentokráte nepochlubil, slibuje ale o 15,8 procent vyšší skóre a vyšší grafický výkon a efektivitu oproti předchozí generaci. I tento telefon slibuje optimalizaci pro hraní her a účinný chladicí systém, mírně ochuzená je ale bezdrátová konektivita – Wi-Fi je zde pouze ve verzi 6, a chybí podpora eSIM.
Poco X8 Pro ve svých útrobách skrývá akumulátor s kapacitou 6 500 mAh a podporou rychlého 100W nabíjení a 27W zpětného dobíjení.
Operační systém HyperOS 3
Na obou telefonech běží operační systém HyperOS 3 založený na nejnovějším Androidu 16, který je upraven jak po designové, tak po funkční stránce. Systém obsahuje speciální funkce pro spolehlivou spolupráci s ostatními zařízeními, pro rychlý přehled živých aktivit, novinkou je i funkce Xiaomi Offline Communication, která dovoluje hlasové hovory i bez dostupného mobilního signálu na vzdálenost až 1 km. Nechybí ani několik AI funkcí v čele s Google Gemini a obrázkovým vyhledávačem Circle to Search. Délkou podpory se bohužel Poco v materiálech nechlubí.
Cena a dostupnost
Poco X8 Pro Max bude na českém trhu dostupný pouze v jedné konfiguraci 12/512 GB za 13 299 korun. Poco X8 Pro půjde do prodeje ve dvou konfiguracích – 8/256 GB za 9 299 korun a 12/512 GB za 10 799 korun. Pokud si jeden z telefonů pořídíte do 31. března, můžete si cenu snížit až o 1 800 korun.